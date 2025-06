I classici entrano nella loro "casa". Dall’anfiteatro alle aree archeologiche

Si rinnova l’appuntamento con il TAU/Teatri Antichi Uniti, la rassegna regionale di teatro classico dell’Amat che porta gli spettacoli nei luoghi per i quali vennero creati. Tanti gli appuntamenti in provincia che avranno come scenario questi luoghi di grande fascino.

Come l’Anfiteatro Romano di Ancona, dove il 22 luglio si potrà vedere la rilettura contemporanea dell’Antigone di Jean Anouilh, con Roberto Latini (anche regista) e, tra le altre, Manuela Kustermann. Il 2 agosto toccherà a ‘Metamorfosi’, a cura dei performer e musicisti Munedaiko con Nina Pons (regia di Andrea Baracco), sorta di concerto di musica, corpo e parola capace di restituire la potenza visiva e sonora di cui il testo di Ovidio è ancora oggi portatore.

Tre gli spettacoli all’Anfiteatro Romano di Castelleone di Suasa, in collaborazione con il Collettivo CollegaMenti per ‘Insuasa Festival’, tra 11 e 13 luglio: si comincia con ‘Medea’ di Euripide, grande classico proposto da Agape Teatro nell’adattamento e regia di Gabriele Furnari Falanga; con un linguaggio circense e musicale il Collettivo VAN è in scena il 12 con ‘Odisseo Superstar’, in cui la storia di Ulisse diventa la base per una commedia musicale fatta di voci e giochi sonori.

In una partitura per voce, azioni e suono basata sull’antico testo di Sofocle e sulle riscritture di Anouilh e di Brecht, ‘Antigone concerto’ il 13, vede in scena Elena Bucci e Marco Sgrosso, anime della compagnia Le Belle Bandiere.

Prima dei tre spettacoli nella Domus dei Coiedii ci sarà ‘Play‘ a cura di Collettivo Collegamenti, performance nella quale si riceveranno delle cuffie per immergersi nella dimensione privata delle stanze della casa.

A Suasa il 27 Roberto Mercadini proporrà ‘Dobbiamo un gallo ad Asclepio - Monologo sull’origine della filosofia’. Il 6 luglio al Parco della Repubblica di Sirolo Isabella Carloni, per Rovine Ciroclari, metterà in scena ‘Furentes - Il poema della furia’, con i musicisti Francesco Savoretti, Paolo Bragaglia, preceduto dalla performance sonora interattiva ‘Play Mitì la Sirena del Conero’ del Collettivo Collegamenti. Isabella Carloni sarà anche all’Area Monte Torto di Osimo con ‘Gorgòn Medusa e il lato oscuro del femminile’, con Francesco Savoretti e Caterina Palazzi (16 luglio) e poi ‘Il silenzio delle sirene’, con Paolo Bragaglia (9 agosto).

Doppio evento anche all’Area archeologica La Fenice di Senigallia, dove Cesare Cata` terrà due lezioni spettacolo dedicate a Giulio Cesare e l’arte della retorica (15 luglio) e a Shakespeare e all’ars amandi (il 22). Fuori provincia spiccano nomi come Alessandro Preziosi ne ‘Le memorie di Adriano (3 luglio a Urbisaglia), Tullio Solenghi Ne ‘La Risata Nobile, Da Aristofane ad Achille Campanile’ (30 luglio ad Ascoli), Ascanio Celestini ne ‘Le Nozze di Antigone’ (1 agosto al Parco Miralfiore di Pesaro).

Raimondo Montesi