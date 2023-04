I Coma Cose: "A Senigallia ci aspettiamo tanta energia"

Doppia data al Mamamia per il duo Coma_Cose, esploso a Sanremo nel 2021 e diventato uno dei gruppi più seguiti della scena musicale italiana. Il concerto, in programma per stasera, è andato presto sold out, quindi è stata aggiunta la nuova data di domani. Incontratisi in un negozio di borse e articoli da regalo, dove lavoravano entrambi da commessi, Fausto Lama e California hanno iniziato la loro carriera musicale nel 2017, pubblicando il primo album con l’etichetta Asian Fake; il secondo nel 2021, dopo la partecipazione a Sanremo con "Fiamme negli occhi"; infine, nel 2022 il terzo, "Un meraviglioso modo di incontrarsi", che porteranno in tour a Senigallia.

Quale ricerca effettuate per comporre le vostre canzoni?

"In realtà non c’è una vera e propria ricerca: tutto ciò che ci succede nella routine quotidiana entra nel nostro progetto, che è arrivato in un’età nostra già matura, quindi, inevitabilmente, è una miscela impastata di generi e stili, scene musicali bazzicate e conosciute. Peschiamo dal passato e lo rimescoliamo con le tendenze del presente".

In particolare, a quali modelli vi ispirate?

"A livello di musica, al grande cantautorato degli anni Settanta e Ottanta: Battisti, Dalla, De Andrè, Battiato; li ascoltiamo da quando siamo bambini, ci sono stati dati in eredità dai genitori, poi li abbiamo approfonditi e portati avanti. Sono il nostro punto saldo: quando non sai cosa ascoltare, metti il disco di un cantautore e la vita ti sorride. Siamo appassionati di rap, che ascoltavamo negli anni Novanta, quando eravamo ragazzi. I Sanguemisto era uno dei nostri miti: io li ho visti da piccolissimo, Francesca li ha scoperti dopo; per cui è stata piacevolissima la collaborazione con Deda nel 2022. Adesso, che siamo cresciuti, riusciamo a intercettare artisti che abbiamo sempre stimato".

Quali altre arti vi influenzano?

"Ci piace visitare musei e guardare film, in particolare il cinema d’autore. Ci siamo formati, all’inizio, con Dario Argento, non tanto per l’orrore ma per la magia creata con il punto di vista: abbiamo imparato che con poco si riesce a comunicare tanto. Poi Antonioni, Jodoroskij".

La poesia?

"No, la poesia fa a botte con ciò che è fugace. L’arte di fare poesia è minata, deve diventare comunicazione, quindi oggi è cronaca del presente. Comunque, siamo aperti a contaminazioni: musica e poesia sono arti cugine, si assomigliano".

Cosa vi aspettate dal Mamamia, dove vi attendono numerosi?

"Abbiamo già avuto la fortuna di venire a Senigallia, dove abbiamo suonato agli inizi, per la nostra terza o quarta data in assoluto. C’era una bella energia. Nel frattempo, noi siamo cresciuti ed è cresciuto il pubblico. Ci aspettiamo un bell’entusiasmo".

Valerio Cuccaroni