I comitati scendono in strada davanti al nuovo centro commerciale: "Serve rivedere la viabilità"

Il comitato dei cittadini di Osimo Stazione e Osimo Comitato salute e ambiente, mercoledì scorso hanno organizzato un sit in di fronte al centro commerciale in costruzione lungo la statale 16 imbracciando cartelli per chiedere al Comune una modifica per decongestionare il traffico, già intenso.

"Unisciti a noi per chiedere una viabilità scorrevole e che non metta a disagio i cittadini di Osimo e chiunque si trovi a passare di fronte al futuro centro commerciale di Osimo stazione – dicono dal comitato -. Il nuovo centro è in dirittura d’arrivo ma nulla è stato fatto e nessuna opera è stata avviata per decongestionare il traffico". "La manifestazione con corteo organizzata dai cittadini della frazione ha il significato di protesta affinché si verifichi una presa d’atto sulla viabilità della zona – aggiunge la consigliera delle Civiche Bordoni per il comitato Salute -. Gli automobilisti saranno obbligati a raggiungere la rotatoria di San Rocchetto, o peggio, girare all’interno del parcheggio della stazione per invertire il senso di marcia. Tutto tace malgrado le lettere inviate all’amministrazione e le stesse interrogazioni comunali avanzate nel tempo".