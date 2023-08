I commercianti: "Stop ztl in piazza nei feriali"

Centro storico da rilanciare: nasce il gruppo di lavoro dei commercianti del centro di Fabriano, per cercare di rendere più accogliente e attrattivo il salotto buono della città. Tra le richieste più incalzanti, quelle di riaprire la ztl e di rivedere gli stalli blu introdotti dall’ex sindaco Gabriele Santarelli. Proprio nel periodo nel quale continuano ad arrivare tanti turisti nei musei cittadini, grazie anche alla vicinanza delle Grotte di Frasassi, i commercianti si organizzano anche in vista degli eventi Unesco, al via il 7 settembre, e preparano le loro proposte per l’amministrazione comunale di Fabriano. "L’obiettivo – spiegano i commercianti – è di riuscire a convocare prima di tutto un tavolo con l’amministrazione comunale, coinvolgendo anche le associazioni di categoria, per pianificare eventi, studiare le criticità e, in un clima di collaborazione, capire come risolvere i problemi che tanto spaventano il mondo del commercio". Al centro del dibattito la continua chiusura di attività e la delocalizzazione che vede diverse attività commerciali spostarsi fuori dal centro storico. "Chiederemo la convocazione di un tavolo alla giunta Ghergo – spiegano ancora i commercianti del centro – anche per discutere della mancanza di parcheggi e delle relative tariffe di pagamento". Forte preoccupazione già espressa anche dalle associazioni di categoria per i cantieri che partiranno a breve nelle vie Cialdini e Ramelli e potrebbero causare disagi non solo ai residenti.

Su questo aspetto anche la Cna ha chiesto con forza alla giunta un’attenzione particolare. "Abbiamo chiesto – rimarcano dall’associazione di categoria – di essere puntualmente aggiornati sull’inizio, sulle caratteristiche e sulla durata degli stessi, al fine di poter studiare con congruo anticipo delle soluzioni, soprattutto a livello di viabilità, che possano comunque permettere il regolare utilizzo dei parcheggi e il flusso dei clienti nelle attività commerciali e artigianali presenti in centro storico". Il gruppo di lavoro dei commercianti fabrianesi del centro storico chiede, tra le altre cose, la riapertura della zona a traffico limitato lungo piazza del Comune, perché, a detta dei commercianti, "per tenere un centro chiuso servono più servizi e anche un turismo strutturato". L’intenzione è quella di chiedere alla giunta Ghergo di aprire al traffico, almeno nei giorni feriali, ovvero dal martedì al venerdì, il tratto di piazza del Comune che oggi è chiuso con modalità h24 nel tratto che va dall’incrocio di via Balbo, davanti alla chiesa di San Filippo, fino a piazza Garibaldi e tutto il corso della Repubblica. Sara Ferreri