I comportamenti umani visti da Campanile

Stasera alle 21,15 al Teatro Portone va in scena ‘Povero Piero’ di Achille Campanile. La compagnia nasce dalla scuola di Teatro del Portone con altri senigalliesi che arricchiscono il gruppo: un’esperienza di crescita e anche di riflessione per sé e per gli spettatori. Povero Piero: da vivo, scrittore misconosciuto, e da morto sballottato, trafugato, nascosto negli armadi, ricoperto da valanghe di epitaffi, necrologi, addobbi vari, nonché dai pianti e dall’escandescenze di cognati, suoceri, cugini e nipoti. Finché, forse per lo choc della morte, risuscita e poi rimuore per davvero, portando il più assoluto scompiglio nel funerale già dirottato verso un altro defunto. Ma la sua sgangherata vicenda offre ad Achille Campanile l’occasione per alcune serissime considerazioni e ipotesi sull’assurdità dei comportamenti umani, e per alcuni ritratti graffianti sotto l’apparente svagatezza.

Biglietti posto unico 10 euro. Il teatro Portone è un’importante realtà senigalliese: è una sala dei locali parrocchiali "Buon Pastore" della parrocchia di S. Maria della Neve - Portone - di Senigallia, sede dal 2007 della rassegna teatrale / festival dialettale "La Famiglia va a Teatro". La sua capienza è pari a circa 230 posti, in una sala su un unico livello. Il palco, di circa 50 mq, è adatto sia a spettacoli teatrali, a saggi di musica o danza, a convegni o congressi.