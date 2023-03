I Comuni in ordine sparso "I responsabili paghino"

"Noi l’avevamo detto. Ora i responsabili paghino". Così i Comuni che avevano votato contro questo affidamento in house e avevano chiesto di attendere l’esito dei ricorsi al Tar da parte di Rieco e Marche Multiservizi. "Siamo stati tra i pochi – evidenzia il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti – che avevano contestato l’iter intrapreso dall’Ata, eccependo che la procedura mostrava quei palesi limiti, oggi rilevati da Corte dei Conti. La nuova società avrebbe dovuto gestire un appalto da oltre 1,2 miliardi di euro, questo avrebbe dovuto indurre ogni singolo sindaco a un’attenta e approfondita valutazione. Questo errore, il secondo in appena cinque anni, ci costringerà a un’ulteriore proroga dell’affidamento del servizio, circostanza che si sarebbe potuta evitare se i vertici di Ata rifiuti, avessero meglio valutato le criticità di questo progetto, e proseguito nel bandire una gara pubblica, come deliberato oltre un anno e mezzo fa, su sollecito di un gruppo di Comuni tra i quali Senigallia. Ad oggi il bando di gara non c’è".

"La Corte dei Conti – attacca l’ex sindaco di Fabriano Gabriele Santarelli – ha ribadito nel suo parere tutte le perplessità e le contraddizioni che insieme ad altri avevamo evidenziato ripetutamente durante le assemblee dell’Ata e Viva Servizi Emergono delle responsabilità chiare comprese quelle dei consigli comunali, compreso quello di Fabriano, che hanno approvato la delibera considerandola una mera presa d’atto di una decisione già presa. La Corte dei Conti su questo punto è categorica. L’assenza di dati che consentissero di avere l’effettiva certezza della bontà del percorso e l’opacità dell’intera operazione sono state la base dei voti contrari espressi in assemblea da chi, come me, ha provato fino all’ultimo a tutelare gli interessi dei cittadini. Ora il rischio di dover procedere con la gara è sempre più concreto. I vertici Ata e Viva Servizi dovrebbero fare un passo indietro".

"Mi dispiace – rimarca Thomas Cillo, sindaco di Monte San Vito – aver appreso questo fatto da colleghi e dalla stampa visto che Ata non si è degnata di trasmettere tale importante atto ai Comuni che avevano votato contro questa delibera ma lo ha fatto solo a chi aveva votato a favore". Per il sindaco di Jesi Lorenzo Fiordelmondo invece è "esclusa l’opzione della gara. Per questa Amministrazione – evidenzia – le ipotesi oggetto di valutazione sono rappresentate dalla redazione di specifiche e puntuali controdeduzioni (al parere della Corte dei Cnti, ndr) nell’auspicio di una revisione del parere emesso dall’organo regionale, o l’assunzione dei rilievi esplicitati dall’organo di controllo regionale ed il riavvio di un confronto capace di riannodare elementi di matura politica ed istituzionale e di ricostruire un percorso di gestione pubblica, tra quelli consentiti dal nostro ordinamento, per affidare il servizio di igiene urbana".