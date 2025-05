I consigli dei carabinieri: "Noi non telefoniamo e arriviamo in divisa"

Dal kit del finto carabiniere alle chiamate senza risposta: sono sempre più numerosi gli escamotage escogitati dai malviventi per cercare di mettere a segno colpi ai danni di anziani. "I carabinieri non telefonano – spiega il capitano Felicia Basilicata – per una comunicazione ci rechiamo a domicilio e indossiamo la divisa di ordinanza, non un cappellino o un gilet, purtroppo invece sono sempre più frequenti le persone che si spacciano per militari per spillare denaro o monili per lo più a persone anziane. Mirano i più fragili, causando in loro anche ripercussioni psicologiche dopo il fatto: molti non si sentono sicuri, altri si vergognano e si sentono ormai inutili, in quanto incapaci di riconoscere un truffatore".

Il consiglio dei militari è quello di chiamare il 112: "Per fugare ogni dubbio, ma anche per cercare di rintracciare subito il truffatore è fondamentale chiamare il 112 e dire cosa sta accadendo – prosegue il capitano Basilicata – non restare in linea al telefono, ma in caso di sospetto chiudere e richiamare". Le truffe sono un vero e proprio sistema dove ci sono centraline, per lo più appoggiate ad una scheda di un gestore telefonico spesso estero che si appoggiano a coloro che provvedono a riscuotere: "Si battono a tappeto delle zone, chi è addetto alla riscossione parte, in accordo con chi gestisce la truffa attraverso il telefono, si presenta e una volta che gli è stato consegnato il bottino si allontana. Non si tratta di persone del luogo, spesso arrivano da fuori".