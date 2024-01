I consigli dell’esperto ai cittadini: "Tranquilli, il lupo non è pericoloso. Sono trecento anni che non attacca"

Il lupo rappresenta una delle specie animali più emblematiche sia dal punto di vista culturale che naturale. Le fiabe e i racconti ce lo hanno descritto in un certo modo ma la ricerca scientifica ci offre oggi un profilo ben diverso di questo animale affascinante e in molti casi utile. Per farlo conoscere in modo corretto ed approfondito il Comune di Ancona con il Parco del Conero e l’Associazione Popoli & Lupi ha organizzato ieri pomeriggio un incontro al Circolo ricreativo Collodi di Ancona su "Il lupo del terzo millennio: parliamone per comprendere". Il Resto del Carlino ha intervistato il relatore dell’incontro, Ciro Manente, esperto del lupo a livello internazionale e fondatore dell’Associazione Popoli & Lupi. Il lupo rappresenta un pericolo per l’uomo?

"Assolutamente no. Sono almeno trecento anni che non si registra un attacco di lupo".

Quali comportamenti adottare quando si incontra un lupo? "Evitare di avvicinarsi per fotografarlo o disturbarlo; di scappare perché gli si può attivare la predatorietà ma di norma il lupo non si avvicina più di trenta metri, è curioso".

Quali sono invece i comportamenti virtuosi da tenere in una zona dove vive il lupo?

"Il lupo si sta espandendo in tutta Italia. Spesso troviamo dei lupi che passano perché si staccano dal proprio branco e vanno a cercare nuovi territori percorrendo anche cento chilometri al giorno. Passando all’interno di boschi, dove vivono branchi di lupi formati, rischia di essere ucciso, così preferisce camminare per strada. Ecco perché ci sono avvistamenti. Prima cosa non lasciare immondizia, e per i ristoranti e i supermercati chiudere bene gli scarti perché il lupo se si avvicina è solo perché trova da mangiare".

Com’é la popolazione del lupo nell’area Parco del Conero?

"Attualmente con il Parco stiamo monitorando tre lupi. Erano sei quindi gli altri sono andati in dispersione. Ce ne è uno che gira e si avvicina al centro ed ancora non è chiaro se andrà altrove o sta aspettando una compagna per creare un altro branco. La famiglia del Conero quest’anno è andata male. Abbiamo sentito i cuccioli però poi non l’abbiamo più visti. Come accade spesso sono morti".

Quanto è importante il lupo per il nostro ecosistema?

"Le ricerche scientifiche affermano che il lupo è un animale chiave. Nei luoghi che stiamo monitorando da anni abbiamo visto che non c’è aumento di cinghiali perché il lupo si ritaglia il suo territorio ed essendo al vertice della scala alimentare, abbatte gli animali feriti, anziani, quelli più piccoli regolando così l’ecosistema".

Il lupo è ancora oggi protagonista di conflitti con l’uomo allevatore per il suo ruolo di predatore. Come conviverci?

"Nella vostra zona la pastorizia non esiste ma è fondamentale munirsi di cani guardiani e per chi ha animali, di reti elettrificate per la notte".

Lei ha fondato l’Associazione Popoli & Lupi. Con quali obiettivi?

"Studio i lupi da quarant’anni e ho deciso di divulgare quello che negli anni avevo appreso. Veniamo chiamati per fare monitoraggio in diverse zone italiane ma a noi piace soprattutto incontrare le scuole perché è partendo dai più piccoli che si può riuscire a sfatare l’idea del lupo. Nelle Marche abbiamo riscontrato un grande interesse da parte dei cittadini e in questo caso da un Parco preparatissimo che ha una gran voglia di lavorare. Il Parco del Conero rappresenta una eccellenza per l’informazione alla comunità".

Proseguendo nella conversazione è emerso che i lupi sono arrivati nelle Marche attraverso la collina e da qui alla costa seguendo il cinghiale in un periodo che coincide con l’era Covid. L’incontro di ieri ad Ancona, aperto dal sindaco Daniele Silvetti e dal Presidente del Parco del Conero Luigi Conte, è stato molto partecipato e tante sono state le domande presentate dal pubblico ai relatori. Sullo stesso argomento appuntamento questa sera ad Osimo, alle ore 21 alle Grotte del Cantinone.

Claudio Desideri