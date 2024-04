I consigli per il futuro di Farinetti

"10 mosse per affrontare il futuro", domani alle 18,30 Oscar Farinetti presenta il suo libro al teatro Goldoni di Corinaldo. "Una vita nuova attraverso il piacere e la bellezza" uscito da pochi mesi per i tipi di Solferino. Il libro è una raccolta di dieci consigli per andare incontro al futuro con fiducia e determinazione. L’imprenditore espone i suoi suggerimenti attraverso un dialogo immaginario con Leonardo Da Vinci, genio universale, che secondo Farinetti ha messo in pratica tutti i dieci passi che vengono proposti. l pomeriggio, organizzato in collaborazione con l’associazione Borghi più Belli d’Italia, sarà aperto dal benvenuto del Sindaco Gianni Aloisi. Seguirà un intervento di Fiorello Primi - Presidente dell’Associazione Borghi più Belli d’Italia dedicato alle produzioni tipiche dei Borghi. Sarà poi la volta della presentazione con Oscar Farinetti. L’incontro sarà coordinato da Francesco Spallacci, Assessore alla Cultura e Turismo del Comune di Corinaldo. L’autore devolve interamente gli introiti delle sue conferenze a fondazioni no profit. Copie del libro saranno disponibili in vendita presso il Teatro, il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Mirafiore, che da anni si occupa di diffondere cultura alle persone comuni.

L’ingresso all’evento è libero ma è consigliata la prenotazione al numero 338 6230078.