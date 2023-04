I Contrasti di Cesaretti tra foto e pittura in mostra da domani

Al via domani la mostra Contrasti, alla Cantina fotografica di via San Pietro. L’esposizione di Gabriele Cesaretti coniuga foto e pittura. "Il contrasto tra visione fotografica e pittorica, intese non come ostacoli – spiegano gli organizzatori – ma come dialogo, secondo la poetica medievale, tra due interlocutori che attraverso il linguaggio allegorico-morale portano in scena tre personaggi: l’ambiente dell’artista, le sue opere e l’artista stesso. Verranno proposti 5 lavori su tavole di 100x170, sette tele di grandezza 40x40 integrate da foto dell’associazione, come strofe poetiche a creare una conversazione realistica d’intensità, a rinfacciare vicendevolmente la propria visione dei tre personaggi, in un contrasto dialogato. L’esposizione è accompagnata dai suoni di Leonardo Giardi "La resistenza opposta tra questi due aspetti dà luogo a un secondo contrasto dialogato salvifico". La mostra, visitabile dalle 17 alle 20.30 circa sarà visitabile nelle giornate del 28, 29 e 30 aprile. Si prosegue col 5, 6 e 7 maggio.

ni.mor.