I controlli del weekend. Documenti falsi sul treno. In sella col casco giocattolo

A bordo dello scooter indossando un casco giocattolo, di quelli utilizzati dai bambini per andare in biciletta. E così, quel viaggio di un ragazzo all’altezza della stazione di Falconara, è terminato con il sequestro dell’oggetto da parte della polizia locale e il motociclo sottoposto a fermo per i prossimi tre mesi. E’ accaduto lo scorso weekend. Il ragazzo ha riferito agli agenti di aver comprato quel casco di plastica a Bari.

Sempre su strada, i vigili hanno intercettato un uomo di Pesaro al volante di una Mini Cooper intestata alla moglie. L’auto presentava una targa sospetta.

Quando la sua si è scolorita, ha raccontato agli uomini del Comando di Palazzo Bianchi di averne comprata un’altra su Amazon, tramite un’azienda che le produce personalizzate, ma che dunque non era a norma per circolare su strada poiché non rilasciata dalla Motorizzazione civile: è stato multato per 58 euro e il suo veicolo è stato sottoposto a fermo.

Venerdì, invece, all’interno di un treno fermo nello scalo falconarese, la polizia locale ha sorpreso un giovane cinese senza biglietto e con i documenti di un’altra persona. La pattuglia si trovava in stazione per i controlli antidroga con il cane Billy e sono stati i controllori a richiamarne l’attenzione.

A quel punto, gli agenti hanno consentito al convoglio di ripartire e, intanto, hanno esteso le verifiche di identificazione. Il ragazzo, che si è dichiarato maggiorenne e residente a Teramo, ha tentato prima di scappare, poi ha fornito le generalità di un altro.

E’ stato accompagnato in Questura per il fotosegnalamento, prima di ricevere una denuncia a piede libero. Nel fine settimana passato, grazie ai servizi notturni di contrasto e prevenzione alla guida in stato di ebbrezza, sono stati 60 i conducenti controllati, ma non sono emerse delle irregolarità.

Un uomo, infine, è stato beccato alla guida con uno spinello ed una modica quantità di stupefacente: sanzionato, segnalato alla Prefettura e patente ritirata.

Giacomo Giampieri