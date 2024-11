I controlli dopo i lavori. Sopralluogo, fumata bianca. Il cinema Italia può riaprire

Il Cineteatro Italia potrà riaprire. Chiara Malerba, che insieme a Francesco Nocciolino gestisce la storica sala, affida a un reel, a un video girato a Central Park, il lieto annuncio. Tra le foglie che se ne stanno in bilico sugli alberi autunnali e il vociare della folla di Bethesda Terrace, suo "luogo del cuore", al di là dell’Atlantico, Malerba saluta "gli amici" e annuncia che "ha ricevuto la notizia", dopo che ieri è terminato positivamente l’ultimo sopralluogo della commissione comunale per il pubblico spettacolo. "A breve" – prosegue Malerba, in giacca verde e occhiali da sole – vi indicheremo il giorno, l’ora e come festeggeremo la riapertura del nostro amato cinema, storico, in corso Carlo Alberto". Scandendo bene le parole, si avvia a concludere, con la mano sul cuore, salutando le centinaia di persone che dopo poche ore l’avevano già vista sui social.

Il cinema Italia fu chiuso a giugno, perché la commissione comunale di vigilanza rilevò l’irregolarità di alcuni impianti, per cui, a pochi giorni dalla fine della stagione, a Malerba e Nocciolino arrivò la diffida dallo Sportello unico delle attività produttive (Suap). Il duo cinefilo prese il coraggio a quattro mani e decise di investire la somma ragguardevole di 80mila euro, anche per controlli antisismici, con cui contava di avere il nulla osta della commissione. Tuttavia, all’inizio della scorsa settimana, dopo dieci ore di sopralluoghi per valutare i lavori effettuati dalla ditta Vpr al fine di adeguare il cineteatro alla normativa in vigore a livello comunale, il gruppo di esperti aveva riscontrato la necessità di alcuni piccoli ritocchi. La commissione comunale, al termine della perlustrazione, ha notato un gradino pericoloso da segnalare e la necessità di sgomberare due magazzini, dando appuntamento alla settimana seguente, per verificare l’esecuzione dei lavori.

Stava godendosi il meritato riposo in giro per la Grande Mela, Malerba, dopo mesi di ansia e lavoro (ricordiamo che d’estate la cinéphile gestisce anche l’Arena Cinema del Lazzabaretto, curata da Arci Ancona alla Mole Vanvitelliana), quando le è giunta la notizia, ieri, che l’ultimo controllo aveva avuto esito positivo. Appresa la buona novella, a mezzogiorno, ora italiana, Malerba ha inviato un messaggio ai suoi amici e alle sue amiche: "Fumata bianca! Possiamo riaprire il cinema!". Ora non resta che aspettare l’inaugurazione.