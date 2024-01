I costi del Natale e di Capodanno. Pacchetto da 650mila euro tutto compreso

Si chiude ufficialmente oggi l’edizione 2023-24 del Natale nel capoluogo delle Marche, ribattezzato dall’amministrazione comunale "Ancona che brilla": 36 giorni di eventi, di una folla finalmente tornata in città, ma anche di costi sostenuti dalla giunta Silvetti. Un investimento in ottica futura sullo sviluppo commerciale e sulla capacità di attrazione che è costato oltre 650mila euro, anche se mancano ancora alcuni capitoli di spesa. Un terzo del totale il Comune li ha spesi per le luminarie disseminate in giro per la città, poi ci sono tutti i capitoli dei singoli eventi e del costo degli artisti, ad esempio per il Capodanno in piazza Cavour; non di poco conto sono le voci che non saltano agli occhi ma senza le quali non sarebbe possibile organizzare alcuno spettacolo, dalla sicurezza alla comunicazione, passando per la sosta, i trasporti e così via.

Setacciando le determine ufficiali con cui l’amministrazione comunale ha affrontato "Ancona che brilla" sin dal primo evento, il 2 dicembre scorso, abbiamo ricostruito passo dopo passo ogni tipo di capitolo di spesa effettuato. Mancano ancora alcune voci, come ad esempio il concerto dedicato al compianto Pino Daniele con Tony Esposito sul palco, rimandato a domenica prossima a causa del maltempo. Andiamo con ordine, partendo dalle luminarie cittadine, costate 236.100 euro (determina 2691/23, nel prezzo ci sono incluse altre voci tra cui la progettazione). Altri due capitoli di spesa collegati hanno richiesto altrettante integrazioni di addobbi per quasi 20mila euro (det. 3040 3280), tenuto conto che l’albero di Natale di piazza Roma è stato donato da un gruppo commerciale. Il primo, vero evento è stato il 2 dicembre con il concerto-show di Maurizio Mattioli, costato 8.174 euro (det. 3045). C’è poi il capitolo dei presepi: quello di piazza Roma è costato 13.420 euro (det. 3060), quello dei Salesiani 1.000 euro, mentre non siamo riusciti a trovare il documento sul suggestivo evento del presepe vivente in porto del 26 dicembre.

All’interno della determina 669 del 2023 sono elencati gli eventi natalizi in collegamento con Popsophia: ‘Caro Babbo Natale’, ‘Caro amico ti scrivo’ e la Galleria Immersiva in aula didattica, costati complessivamente 55.500 euro a cui si devono aggiungere i costi dell’Auditorium, della Sala Boxe e via discorrendo; a questo si deve aggiungere l’evento ‘Tanti auguri’ dedicato a Raffaella Carrà e la prosecuzione della Galleria Immersiva per altri 29mila euro. Nella determina 2943 del 24 novembre scorso ci sono varie voci: il trenino 4.950 euro, 1.000 la Pasquella, e a seguire l’allestimento ‘fantasia, sogno e realtà scatola magica, servizio animazione, bus storico e anche l’ingegnere per la sicurezza del Capodanno, per un totale di 31.391 euro. Spesi 17mila euro per il Villaggio Natalizio di piazza Stamira (determina 2948 del 27 novembre) tra casette, abeti, pubblicità e altro.

Arriviamo al Capodanno, l’evento più esplosivo e più costoso al tempo stesso, con gli ex Otago che sono costati 60.614 euro (incluso il service, det. 3382), Max Giusti e la sua orchestra 52.460 euro (det. 3420), Veronica Key 4.270 euro. Infine segnaliamo alcune voci diciamo ‘tecniche’: navette Conerobus e parcheggi aperti 56.240 euro (atto di giunta), noleggio blocchi antipanico 10.370 (det. 3498), noleggio palco con rampa disabili 3.172 (det. 3543), spazi pubblicitari Capodanno 3.670 (det. 3551), accensione albero, presentazione serata e minibus 3.431 (det. 3045), corali e Siae 20.380 (det. 3046).