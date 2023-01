"I costi ormai sono insostenibili Siamo costretti ad andarcene"

di Nicolò Moricci

"Costi insostenibili", chiude il negozio di abbigliamento ‘Twins’, in centro. "Sono quasi contento, non è colpa del caro bollette. Anzi, quella, secondo me, è tutta una barzelletta. Mi dirà che vado contro corrente? Beh, forse sì. Il fatto, dia retta a me, è che la gente non compra".

A dirlo, è Giovanni Molinari, titolare – insieme al figlio – dell’attività che ha aperto 5 anni fa, in via Lata, una traversa che si trova tra corso Garibaldi e corso Mazzini. "I saldi sono partiti bene – evidenzia Molinari – ma purtroppo abbiamo deciso di chiudere. L’attività è insostenibile e non ha futuro". Una insostenibilità dovuta alle tasse? "Nient’affatto – risponde lui – la colpa è dei costi (alti) rispetto ai ricavi e agli acquisti della clientela (che sono bassi)". Lo ribadisce ancora, Molinari: "I saldi sono partiti bene, ma così non è stato per la vendita durante tutto il periodo invernale.

Mi spiace dirlo, ma trovo che la gente, soprattutto ad Ancona, abbia paura persino della propria ombra. Le faccio un esempio: in negozio, noi lasciamo la porta aperta e i clienti, nonostante ciò, si affacciano chiedendomi il permesso di entrare. Ma santo cielo, c’è la porta aperta (!) – sbotta Molinari. La guerra? Beh, quella ha dato il colpo di grazia a tutta la ritrosia e l’attenzione tipica di alcuni consumatori. Poi, ad Ancona siete già abbastanza chiusi come carattere".

E la pandemia? "Mah, l’abbiamo superata bene, credo che non abbia lasciato alcun segnale negativo particolare. Certo, ha pesato, ma nulla di così eclatante. È il conflitto russo-ucraino ad aver dato la botta finale, nel senso che la gente ha paura. Le persone spendono per andare a mangiare fuori, o per le vacanze in montagna, ma non spendono per altro. Io non sto nella testa delle altre persone, però le dico ciò che vedo.

Di attestazioni di stima teorici, verso il negozio, ne abbiamo ricevute tante, negli anni. Ma questa stima si è tradotta in poche azioni pratiche. Gente che si complimenta per la bellezza della merce e poi esce senza aver acquistato".

A fare da sfondo, "c’è anche il complicato sistema moda, che ti impegna a fare collezioni un anno prima e se vuoi cambiare direzione di marketing (o scegliere segmenti di clientela diversi), hai le mani legate. È un mondo destinato a morire. Vedrete, di qui a 5 anni non ci saranno più negozi, rimarrà solo Internet, tranne qualche raro mercato di nicchia".