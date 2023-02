I costruttori: "Scelta scellerata, un’ecatombe"

"Con un colpo di spugna in poche ore hanno deciso il destino di migliaia di cittadini, proprietari di immobili, lavoratori e imprenditori dei settori edilizia e impianti, mettendo a rischio nelle Marche 1.300 imprese e 7.000 lavoratori". Il grido d’allarme arriva dalle sezioni regionali di Ance, Confindustria, Cna, Confartigianato, Confapi, Legacoop e Claai che annunciano la mobilitazione contro il decreto legge che vieta la cessione del credito e lo sconto in fattura relativi al Superbonus ed agli altri bonus edilizi, impedendo al contempo alle pubbliche amministrazioni di essere cessionarie di crediti d’imposta. "Decisioni prese senza comprendere realmente l’ecatombe che queste scelte genereranno per l’intera filiera dell’edilizia – rimarcano - e, soprattutto, sottovalutando totalmente le ripercussioni sociali che queste scelte scellerate produrranno. Tutto in nome di un impatto sul debito pubblico ancora prima di averne reale contezza, dato che Istat non si è ancora espresso riguardo la classificazione dei crediti fiscali. Serve un dietrofront immediato". Le associazioni del comparto edile annunciano anche l’indizione degli Stati generali delle Costruzioni nelle Marche che coinvolgeranno il governo regionale e i parlamentari marchigiani.

"Un forte rischio – aggiungono - investe la ricostruzione post sisma 2016 che subirà un inevitabile arresto. Inoltre a fronte delle garanzie introdotte dal decreto legge per i cessionari acquirenti (istituti di credito e intermediari finanziari) che li solleva, di fatto, dalla responsabilità solidale non si comprende la decisione di escludere in partenza gli enti locali dalla possibilità d’acquisto dei crediti incagliati. Occorre aprire al più presto concrete interlocuzioni al fine di individuare un’efficace via d’uscita da questo disastro". Le associazioni di categoria in conclusione citano alcuni studi realizzati da Ance, Cna, Nomisma e Censis che hanno illustrato gli effetti positivi dei bonus edilizi sui bilanci nazionali "dimostrando che il costo effettivo a carico dello Stato è pari al 53% e che il 47% dei crediti fiscali rientra all’erario come nuove tasse, Iva e contributi vari".