I crocieristi li vedremo col binocolo?: "Giù le mani dal Molo Clementino"

Il Molo Clementino rientra dalla finestra, dopo essere stato buttato fuori dalla porta dalla giunta Silvetti, e tra i comitati riesplode il dissenso. In particolare quelli del Comitato Porto-Città che però mettono nel mirino altri personaggi e non direttamente il sindaco: "Giù le mani dal Molo Clementino _ è l’affondo del Comitato _. Carlo Ciccioli, Ida Simonella (ex assessore al porto della giunta di centrosinistra, ndr.), signora Vago (dirigente della compagnia crocieristica Msc, ndr.). Gli affari non si fanno sulla pelle dei cittadini. Quando la politica è distante dalle norme diventa, ed è, fuori dalle normative di legge. Con questo vogliamo ricordare ai politici e agli affaristi che l’Autorità del Sistema Portuale di Ancona ha chiesto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il MASE, l’autorizzazione VAS+VIA, Valutazione Ambientale Strategica e di Impatto Ambientale, per il progetto del molo Clementino per le navi da crociera, ma il Ministero non l’ha ancora rilasciata, poiché la documentazione presentata, oltre a essere parziale e datata, risulta mancante dei dati riguardanti la mortalità e morbilità a livello comunale dei residenti intorno all’area del progetto. Ai cittadini diciamo di stare tranquilli, li daremo noi questi dati al MASE, poiché il Progetto Inquinamento Atmosferico, il Pia, ce li ha rivelati già a fine 2021. Senza autorizzazione del MASE non esiste variante localizzata del molo Clementino". Il Comitato Porto-Città entra nel vivo della questione ambientale: "Il Piano Inquinamento Atmosferico di Ancona, coordinato dal Prof. Floriano Bonifazi e commissionato da Comune di Ancona, Regione Marche e da Autorità Portuale, ha evidenziato che dal 2013 al 2017 la città ha avuto 110 morti all’anno per l’inquinamento atmosferico e che gran parte di tale inquinamento è dovuto dalle attività del porto. Oltretutto nel PIA non erano compresi i dati dell’inquinamento indotto dalle navi da crociera già allora operanti". Infine un appuntamento organizzato dal Comitato per le prossime settimane sul tema: "Per discutere tutti questi problemi abbiamo indetto un’assemblea pubblica dal titolo ‘A che punto siamo con il porto e la nostra salute?’ che si terrà il 9 novembre prossimo presso la sala consiliare della sede comunale in piazza XXIV Maggio. In quell’occasione interverranno lo stesso Bonifazi, l’Ing. Rossana Cintoli dell’ARPAM e il sindaco Daniele Silvetti che risponderanno alle domande dei cittadini. Difendiamo i nostri luoghi identitari insieme alla nostra salute". Pochi mesi fa, durante una seduta del consiglio comunale, Francesco Rubini (Altra Idea di Città) aveva presentato un emendamento al Dup, il Documento unico di programmazione, e al sindaco aveva chiesto conto proprio del Molo Clementino: "Silvetti si impegnò allora nel dire ‘no’ a quell’opera, costringendo la maggioranza a votare quel testo. Ora è cambiato tutto. A tal proposito ho depositato una mozione in cui chiedo di revocare la delibera approvata nel 2019 per trasformare la banchina in questione da uso militare a uso civile".

Pierfrancesco Curzi