I crocieristi: "Lovely Ancona". Prima invasione di viaggiatori

Cielo azzurro e sole alto per celebrare il primo attracco delle crociere al porto di Ancona. Ieri, all’ora di pranzo la nave Msc Lirica ha attraccato alla banchina 15 (davanti alla Banca d’Italia e al lungomare di via XXIX Settembre).

In pochi minuti la città è stata letteralmente invasa dai crocieristi che hanno deciso di godersi la bella giornata in città, mentre una parte di viaggiatori ha optato per alcune escursioni. Ad attenderli anche i servizi dell’amministrazione comunale, settore turismo, sempre operativi. I crocieristi hanno preso d’assalto il centro, ma anche le chiese aperte e i monumenti da visitare. Ieri primo contatto del 2024, ma da qui a ottobre saranno oltre 60 gli approdi, per metà da parte della Lirica, con il brand Msc da sempre legato al capoluogo dorico, e per il resto da altre compagnie internazionali, in particolare la Marella che arriverà ad Ancona ben 18 volte con due navi. Tanti arrivi che però potrebbero più che raddoppiare con la creazione del Molo Clementino e la scelta proprio dello scalo di Ancona come Home Port di Msc. Il sindaco Silvetti si è sempre detto scettico sull’opera, per poi alzare le mani davanti al fatto compiuto. Ieri il collega di schieramento di centrodestra, Carlo Ciccioli, ex capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione e candidato alle prossime Europee, ha invece ribadito l’importanza della banchina Grandi Navi. Una dichiarazione che non è passata inosservata da parte del gruppo consiliare del Partito Democratico: "In Comune comanda Ciccioli _ si legge nella nota diffusa ieri _. La sua un’ennesima presa di posizione in contrasto con il sindaco. Prima l’imposizione dell’assessore Bertini, poi i continui interventi sulle scelte dell’amministrazione cittadina. Ora la sua presa di posizione sul Molo Clementino in contrasto con la linea di Silvetti che ha portato alla surreale astensione in Consiglio Comunale. Carlo Ciccioli, il vero padre-padrone del centrodestra, cerca di mettere le cose in chiaro, ribadendo l’importanza strategica del Molo Clementino: un messaggio neanche troppo velato diretto al sindaco Silvetti, per ricordargli chi comanda ad Ancona. Silvetti è il sindaco degli annunci che abbassa la testa e si nasconde sulle decisioni importanti. L’ennesima dimostrazione della fragilità dell’amministrazione di destra, subalterna e incerta nel governare".