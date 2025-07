I Cuoricini di Coma Cose lasciano spazio a Gazzé

Un doppio bagno di folla all’Arena sul mare, il nuovo spazio allestito nel Porto antico che ha accolto gli eventi di maggior richiamo dell’UlisseFest, la festa del viaggio di Lonely Planet. Prima i Coma Cose, venerdì, e poi Max Gazzè, accompagnato dall’Orchestra Popolare del Saltarello, ieri sera, hanno attirato migliaia di persone, desiderose di ascoltare buona musica in una cornice davvero speciale. Nomi scelti non a caso dal direttore artistico della manifestazione Angelo Pittro, che per la seconda volta ha avuto il capoluogo marchigiano come sede.

Il duo milanese che ha impazzato a Sanremo con il brano ‘Cuoricini’, ha fatto del viaggio (fisico, emotivo e artistico) una costante della propria musica. Con le loro canzoni capaci di intrecciare poesia urbana, elettronica e cantautorato, Fausto Lama e California hanno trasformato la notte dorica in un viaggio in musica tra sogni, esperienze e voglia di esplorare nuovi orizzonti. Un concerto che ha regalato energia e vibrazioni intense, per far viaggiare il pubblico con la mente e con il cuore.

Quello di Gazzè e dall’Orchestra Popolare del Saltarello non è stato un semplice concerto, ma un percorso musicale attraverso l’Italia che ha dando vita a una performance capace di mescolare strumenti tradizionali e arrangiamenti inediti. Il Porto antico si è trasformato in un’arca sonora in cui la musica è diventata un’esperienza collettiva e un vero ‘invito al viaggio’.

Ma l’Arena sul mare è stata anche il luogo scelto per un’altra ‘star’ del ricchissimo cartellone. Stiamo parlando di Vincenzo Schettini ‘il prof più amato del web’, il cui intervento coincideva con il tema scelto quest’anno per il festival: ‘E ancora mi stupisco’. Il suo one man show è stato capace di far ragionare sorridendo. Con il suo stile travolgente e il suo entusiasmo contagioso Schettini ha accompagnato i presenti in un viaggio sorprendente: quello della fisica come ‘linguaggio segreto’ che racconta il mondo, la natura e perfino noi stessi. Un appuntamento che ha unito scienza, emozione e meraviglia. Perché stupirsi, ogni giorno, è il primo passo per amare il pianeta in cui viviamo.

Un successo su tutti i fronti per la seconda edizione anconetana di ‘UlisseFest’, evento di livello nazionale, e quindi in grado di far conoscere la città e i suoi luoghi più belli, come il Porto antico, la Mole Vanvitelliana e piazza del Papa, valorizzandola a livello turistico. Ora si attende la terza edizione, nella fondata speranza che il festival sappia ancora una volta ‘stupire’.