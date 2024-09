I "dannati" di Marina. La mareggiata rovina i lavori appena conclusi: "In paese 2 metri d’acqua"

Allagamenti, frane, smottamenti e fango in strada tra Montemarciano e Monte San Vito, ma in questi ultimi due giorni le mareggiate hanno aggredito nuovamente la costa. In particolare a essere di nuovo erosa è stata la zona di Marina già messa a dura prova (tra il ristorante Berardi e il bar Heidi). Ieri mattina nuovo sopralluogo del sindaco Maurizio Grilli per verificare di persona la situazione: "Purtroppo le mareggiate hanno aggredito una zona già messa a dura prova andando a intaccare i lavori fatti ultimamente con uno stanziamento di somma urgenza di 200mila euro. L’auspicio ora è che gli interventi di ripascimento che inizieranno ad ottobre ci consentano di evitare altri interventi di somma urgenza. Non dipende solo da noi, ma anche dalla Regione e dal Provveditorato".

Ma il maltempo ha portato danni e disagi in tutto il territorio comunale: "Abbiamo avuto problemi di allagamenti a Gabella nella zona artigianale e nell’abitato e nella zona artigianale via Molinello – spiega Grilli appena uscito da una riunione del Coc – I sottopassi si sono allagati, quello tra Marina e Marcianella è stato invaso dal fango. In località Forcella ancora oggi dal giorno precedente aspirano acqua e fango che minaccia delle abitazioni. Il Rubiano è esondato in zone agricole, ma in paese a Marina ha superato i 2 metri di altezza minacciando molte abitazioni. A Gabella, zona a confine con il territorio di Falconara Chiaravalle, il fosso Serce ha allagato la strada e solo per pochi centimetri non ha invaso le case al piano terra". Allagamenti e smottamenti si sono verificati anche nella zona di Alberici tra il Comune di Montemarciano e quello di Monte San Vito. "Giovedì si è verificato uno smottamento in via Moruco – spiega il sindaco di Monte San Vito Thomas Cillo – e si sono allagate via Metrano e Coppo. I fossi sono arrivati al limite nelle zone abitate. Oggi la situazione è rientrata e lo smottamento è stato sistemato".