"I debiti del Comune fatti dal centrosinistra"

"Chi fa propaganda è il Pd, forse sperando con il tempo e le bugie di far dimenticare ai falconaresi le proprie responsabilità politiche e di aver compromesso il futuro della città per 40 anni a causa dei debiti da loro contratti". E ora lo scontro su tariffe dei servizi scolastici in aumento e indebitamento del Comune si fa totale. Le ultime accuse, in replica ai dem, sono quelle dell’assessore al Bilancio Marco Giacanella. "Su circa 92 milioni di euro il centrodestra in 16 anni ha contratto debiti per 800mila euro: 400mila per il rifare il campo dell’Amadio, 400mila per la tribuna del Rocchegiani. Su questi due mutui non paghiamo gli interessi grazie a un bando del Credito sportivo – chiarisce –. Oggi la criticità del Comune è legata all’aumento dei tassi d’interesse su mutui fatti dalle incapaci amministrazioni di centrosinistra, di cui l’attuale Pd è erede politico diretto. La difesa strenua e il tentativo illogico di riabilitare quel periodo ne è la prova più lampante. Inoltre le miopi amministrazioni di centrosinistra hanno contratto una buona parte dei mutui per la spesa corrente e non per rifare e ammodernare le strutture esistenti. Così in questi anni il centrodestra, pur con limitatissime risorse, ha messo mano a tanti impianti sportivi ed edifici scolastici", dice a difesa delle Giunte Brandoni e Signorini.

"L’ultima delle quali – aggiunge – è la scuola Giulio Cesare, quella criticata dal Pd. Peccato che la scuola viene rifatta non per un capriccio del sindaco ma perché non ha superato le verifiche sismiche, nessuna delle quali è stata fatta dal centrosinistra per alcun impianto comunale". In chiusura, Giacanella: "Fare un mutuo per garantire il futuro dei nostri giovani, è un buon motivo per contrarre un debito", ricordando che l’opera è finanziata con oltre 3 milioni di fondi statali e solo "una parte con un mutuo, ma stiamo cercando di limitare l’importo. Ecco perché abbiamo fatto un prestito flessibile".