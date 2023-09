I dem al sindaco:: "No al centro per immigrati"

Centro di permanenza per i rimpatri a Falconara, ora anche il Pd locale chiede conto al sindaco Stefania Signorini – che si è già espressa contrariamente ad un Cpr in città – per conoscere "quale posizione intenderà assumere nell’eventualità che si verifichi tale previsione". A firmare la nota i consiglieri Laura Luciani, Francesco Mancinelli e Loredana Pettinelli. I dem si oppongono all’idea generale di un Cpr ("l’attuale modello ha caratteristiche di tipo detentivo", dicono) e denunciano criticità ("chi vi soggiorna vive in maniera precaria, tra sovraffollamento e pessime condizioni igienico-sanitarie", aggiungono). Dunque non lo vorrebbero a prescindere: in Italia, nelle Marche e tanto meno a Falconara. Hanno presentato un’interrogazione a risposta scritta e orale, che potrebbe essere discussa in Consiglio. Chiara è, però, la posizione del sindaco: "La città paga un prezzo molto alto, mi batterò affinché simili strutture non vengano realizzate qui".