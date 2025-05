I detenuti raccolgono 450 chili di rifiuti

Detenuti e volontari, insieme, hanno recuperano 450 chili di rifiuti in soli 90 minuti. L’iniziativa ha avuto grande successo. Promossa da "Plastic Free onlus" e "Seconda chance", l’attività ha visto impegnati fianco a fianco detenuti in permesso premio da Barcaglione e Montacuto e volontari nella pulizia di un’area in via Industria. Sono stati coinvolti grazie alla collaborazione con la Magistratura di Sorveglianza e all’impegno condiviso per la costruzione di percorsi di responsabilizzazione e inclusione. L’attività ambientale è stata coordinata da Gabriele Luzi, referente cittadino di Plastic Free, con il supporto di "Seconda chance", associazione che si occupa del reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti. Coinvolti Legambiente Osimo e Lions Club Osimo. Terminata la passeggiata ecologica e la raccolta dei rifiuti, i detenuti hanno pranzato alla Mensa del Povero di Osimo e nel primo pomeriggio hanno potuto beneficiare di una visita alle grotte. "Seconda Chance è sempre più un punto di riferimento per la popolazione carceraria che cerca una via per reinserirsi – dice Flavia Filippi, presidente e fondatrice dell’associazione –. Non si tratta solo di uscire per un paio d’ore a pulire. Queste giornate sono esperienze di comunità".