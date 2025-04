"I detti del Passetto", Paoletti racconta l’autenticità anconetana

Edoardo De Filippo andava ad assistere alle sedute processuali del Tribunale partenopeo per ascoltare dal vivo le storie più vere e sagaci della Napoli del popolo. Da quelle storie, poi, prendeva ciò che più lo attraeva per trasformarlo in altrettante avventure umane da intrecciare nelle sue commedie. Per Edoardo sedersi in una sedia di tribunale e ascoltare le persone chiamate a deporre o a difendersi era toccare da vicino la vita e il carattere dei suoi concittadini.

Così ha fatto anche Walter Paoletti, poliedrico artista, pittore e scrittore che ci porta a conoscere gli anconetani nel loro modo più autentico di interpretare la vita di ogni giorno e lo fa con un libro che viene animato di immagini, da lui realizzate e di espressioni "intrise di umorismi e sarcasmo dalle quali è possibile tracciare un profilo dell’anconetano in perenne conflitto tra malumori per tutte le cose che si vorrebbero migliorare e il senso di appartena e la fierezza delle sue radici".

Il volume di Paoletti, "I detti del Passetto", nasce quasi per caso quando l’autore condivide sul suo profilo social quanto ascoltato nella spiaggia più amata dagli anconetani. Il Pasetto diventa il suo teatro dove lui si siede ed ascolta la gente di Ancona mentre cammina, fa il bagno, prende il sole. Gli anconetani si riconoscono in certi comportamenti e in certe reazioni inevitabilmente e il successo è praticamente immediato perché colpisce quello che sta più a cuore, quello che più identifica, quello che è più tradizione e storia, ma soprattutto quello che è più vero nel carattere di questa città.

Da questa esperienza nasce il libro dove l’autore riporta le frasi come le ha ascoltate, non possiamo parlare di "dialetto" ma di lingua parlata anconetana di oggi. In ogni pagina l’autore riporta un suo titolo, la sua visione del fatto e sotto la frase ascoltata e la data. Solo per un assaggio: "Aspettative di vita. Capirai mi maritu vuole campà fino a cent’anni….voijo morì adesso subitu subitu’"; "Passetto e Portonovo. ‘Cum’è non sei a Portonovo ogi?...A Portonovo? De dumenica? Ce va solo chi ha mazato el padre e la madre!"; "Riapre la Pinacoteca dopo cinque anni di lavori. ‘La Pinacuteca, per me, duveva stà a Palazzo dej Anziani perché li i quadri alti manco centrane!".

Questo libro è per tutti perché racconta la vita anconetana in tutte le sue sfaccettature e negli argomenti più vari che sono oggi di attualità. Ma soprattutto è per chi vuole conoscere maggiormente l’anconetano. Un po di più. Chissà!

Claudio Desideri