I dieci anni del Nuovo Melograno: una doppia rassegna per fare festa

Il Teatro Nuovo Melograno celebra dieci anni di emozioni, sperimentazioni e soddisfazioni. Per questo anniversario, la stagione teatrale si tinge di qualcosa di unico: un cartellone interamente dedicato agli spettacoli della compagnia. "Una scelta – dicono – dettata non solo dalla necessità di sostenere la produzione interna, ma soprattutto dal desiderio di raccontare e condividere il viaggio con il pubblico che ha sempre accompagnato il Nuovo Melograno. In questi dieci anni, la compagnia ha esplorato temi, linguaggi e storie, mantenendo al centro la sua visione: un teatro in cui l’attore, attraverso corpo e voce, tenta continuamente di trasmettere verità ed emozione". La nuova stagione accompagnerà il pubblico da novembre a marzo e vedrà in scena due rassegne, una di teatro e una letteraria.

Il 30 novembre alle 21 e domenica 1 dicembre alle 18 torna "Scherzi alla Rossini", musica, cucina, ritmo e narrazione per omaggiare il grande artista italiano Gioacchino Rossini. Secondo spettacolo della rassegna è l’immancabile "Canto di Natale", adatto a grandi e bambini per la regia di Daniele Vocino. Sabato 21 dicembre alle 21, domenica 22 alle 18 e giovedì 26 dicembre alle 18. A marzo 2025 sarà la volta di "In Aeternum_viaggio nell’inferno di Dante", una performance dal grande impatto fisico e corporeo, dove i personaggi della divina commedia prendono vita, i peccatori diventano carne mentre nell’aria riecheggiano i versi che gli attori declamano.

Nel mese di febbraio 2025 si svolgerà la rassegna letteraria, tutti gli appuntamenti alle 18. Il primo appuntamento, sabato 8 febbraio, è un viaggio tra gli aneddoti della vita del drammaturgo più famoso di tutti i tempi, William Shakespeare. Domenica 9 ha come protagonista Franz Kafka con la lettura del suo famoso racconto "Un digiunatore". Ultimo week-end il 15 febbraio con la lettura drammatizzata "Il re bello" di Aldo Palazzeschi, domencia 16 la figura di Antonio Gramsci.