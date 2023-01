I "Difetti di forma" di Atarde ancora più ricchi: 5 nuovi brani

Atarde, pseudonimo del ventiduenne cantautore anconetano Leonardo Celsi, continua il suo viaggio nell’universo musicale. Sono appena usciti cinque nuovi brani che si sono aggiunti a "Difetti di forma", il suo ep d’esordio, pubblicato nel 2022 (Pezzi DischiUniversal Music Italia). Inserito nella lista dei venti talenti italiani da seguire dalla piattaforma Vevo, che rappresenta i musicisti più popolari del mondo, lo scorso anno Atarde si è fatto le ossa con una tournée in giro per l’Italia, dove ha potuto affinare la sua tecnica e l’affiatamento con il gruppo. "In ‘Difetti di forma’ – dice – a parte per qualche minima eccezione, non mi era capitato di collaborare con autori o con musicisti per la scrittura o per la produzione dei brani. Mi interfacciavo quasi sempre coi soli produttori delle tracce. La peculiarità di queste nuove canzoni è che hanno coinvolto molte persone che ho conosciuto in questa prima parte del mio percorso musicale, persone a cui mi sono legato molto e con cui ho condiviso molto tempo in studio". La prima delle nuove tracce è "Il posto delle tegole", prodotta, così come "Mondo (per le vacanze)", con YuzU, un duo di musicisti conosciuti quando Atarde viveva a Bologna. Seguono "Temporale" e "Discorso torbido", prodotte con l’anconetano Millet. Con il producer Aka5ha firma "Capriole", dove c’è uno dei versi più emblematici dell’attuale fase creativa di sperimentazione: "Stai a vedere che cambio". La canzone "b (demo)" chiude questo vero e proprio lato b di "Difetti di forma". Il tono è malinconico, il genere è un indiepop melodico che esprime, anche per il modo cantare sussurrato dell’autore, il disorientamento della Generazione Z, di cui Atarde sta diventando una delle voci di riferimento. Tra le collaborazioni spicca quella con un’altra promessa del cantautorato locale, capace di proiettarsi sul panorama nazionale: Francesco Pecs, una sorta di fratello maggiore di tutta la nuova scena musicale dorica, da cui è emerso il vincitore di X Factor 2021, Baltimora. Consapevole di essere ancora in una fase di ricerca, Atarde confessa che è stata proprio la natura "vaga e imprecisa" di "Difetti di forma" a rendere possibile "un ampliamento della tracklist, con nuovi brani che mantenessero sempre la linea che mi ero prefissato all’inizio. Le nuove canzoni sono ancora più personali e, forse, meno immediate rispetto a quelle della prima uscita".

Valerio Cuccaroni