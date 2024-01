"I Dorici hanno tutto il tempo per dimostrare il loro valore"

Ancona

Ha allenato l’Ancona nella stagione 2005-06 ma anche il Gubbio in diversi campionati, oltre naturalmente a essere molto conosciuto nell’Anconetano perché risiede a Senigallia e perché ha guidato anche Fano, Vis Pesaro, Fermana, Maceratese e più di recente anche Vigor Senigallia e Recanatese.

E’ Marco Alessandrini, tecnico piemontese adottato dalle Marche che era presente al Del Conero anche in occasione dell’ultima sfida contro la Virtus Entella. A lui il compito di passare ai raggi X la partita con i liguri, il momento dell’Ancona e il difficile confronto di domani al Barbetti. Proprio cominciando dal ko contro l’Entella: "L’Ancona è mancata soprattutto nelle aspettative dei propri tifosi, cose che succedono, soprattutto dopo le soste quando non sai mai in che condizioni tornano in campo i giocatori. Bisognerebbe metterci una pietra sopra e guardare soprattutto in avanti, ci sono tantissime partite, l’Ancona ha la possibilità di dimostrare tutto il proprio valore anche per una tifoseria che anche nell’ultima partita, nonostante il freddo pungente, era numerosa. L’Ancona è una squadra che può dare più soddisfazioni che dispiaceri alla sua tifoseria".

Per poi guardare in casa del prossimo avversario: "Il Gubbio negli ultimi anni sta allestendo squadre per ottenere risultati importanti e per essere competitivo nelle prime posizioni. E lo sta dimostrando anche in questa stagione, dopo un momento un po’ di crisi le ultime due vittorie in trasferta a Rimini e a Pineto e poi il successo contro la Recanatese. Vanta un organico competitivo, ma l’Ancona ha il blasone dalla sua".

Alessandrini prosegue sul girone di ritorno e sulla disposizione mentale che dovrebbe avere l’Ancona nell’affrontare questo momento difficile: "L’impressione data dall’ultima partita dell’Ancona è che nella squadra si sia instaurato un po’ di timore, è iniziato il girone di ritorno e ancora ci sono 18 partite e l’Ancona ha tutte le possibilità per venirne fuori. Con due partite vinte si è nei playoff, con due perse nei playout, la classifica è ancora molto corta, spetta all’Ancona di ritrovare quell’entusiasmo che Colavitto è in grado di trasmetterle. Gioia ed entusiasmo: sono partite di calcio, da giocare con il cuore, con intensità, aggressività, voglia di dimostrare qualcosa, ma anche con il desiderio di divertirsi, per essere protagonisti in positivo. Un po’ di sana follia in questo momento potrebbe esserle molto utile, al di là degli aspetti tecnici che spettano, naturalmente, a Colavitto. L’Ancona ha tutte le possibilità e il tempo per rimediare alla situazione, 18 partite sono tante con tanti punti a disposizione. Deve solo ritrovare le sue caratteristiche e la sua fisionomia, deve ritrovare se stessa. Testa bassa ed entusiasmo e convinzione, guardando avanti con fiducia".

