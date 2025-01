I dubbi degli alluvionati: "La mia casa è distrutta, cosa fare per avere i ristori?. Ho paura di restare senza"

Ansia, preoccupazione fino alla paura di sbagliare: provate a mettervi nei panni di chi tra il 18 e il 19 settembre scorsi è finito sott’acqua subendo danni ingenti. Case, proprietà, mezzi, aziende, le piogge incessanti e le esondazioni di fiumi, fossi e canali hanno fatto danni anche a livello psicologico e adesso molti temono di non poter recuperare le somme perse come è stato detto ieri all’assemblea pubblica all’hotel Concorde all’Aspio di Camerano (anch’esso coinvolto dall’esondazione del fiume Aspio), utile e partecipata, e organizzata dal Comitato degli alluvionati.

"Io figuro come dimorante in una casa di proprietà a Numana e non so come comportarmi, cosa fare – è stata una delle testimonianze di ieri, quella di una ragazza con una posizione molto particolare – Ho davvero paura di non poter recuperare neppure un euro dei soldi che in questi quattro mesi ho investito per rifare l’impianto elettrico e tutto il resto. La mia casa è stata praticamente distrutta e io la soglia dei 5mila euro l’ho superata subito. Come mi debbo comportare, fare un’autodichiarazione, tenere le fatture degli interventi fatti?". Dubbi infiniti rispetto a cosa fare a livello burocratico, con versioni diverse dei moduli da compilare: "Sulle varie tabelle cosa devo specificare? – è stata una delle tante domande poste ai coordinatori del Comitato Alluvionati Marche che si sta facendo in quattro – Dove devo inserire i dati e le foto sui danni alla casa, vano per vano? La cucina e il soggiorno dove devono andare? E poi, chi ha avuto distrutta l’auto come si deve comportare?". E c’è chi va avanti temendo ancora il peggio: "I lavori di messa in sicurezza del canale dove abito io, a Castelfidardo, non sono partiti. Se torna una pioggia come quella ripiombiamo nell’incubo".

Tante le domande, i dubbi da parte dei presenti, tanta anche la confusione. Sulle tempistiche, come accennato i primi ristori di cui stiamo trattando potrebbero essere erogati tra aprile e maggio prossimi, salvo slittamenti; per i risarcimenti del danno patito si parla non di mesi, ma purtroppo di almeno un anno, forse due. Previsti degli step al 20, poi al 40 fino ad arrivare al massimo delle somme risarcite, ossia l’80% del totale. Centinaia di domande per ottenere subito, certo non prima della prossima primavera, i 5mila euro per le famiglie e 20mila euro per le aziende, rientrando nel primo fondo messo a disposizione dal Ministero attraverso la protezione civile e la Regione Marche, pari a 4 milioni di euro.

In attesa dei risarcimenti definitivi (fino a un massimo dell'80% della somma denunciata), i cui tempi sono molto più lunghi, le centinaia di nuclei familiari e imprese del territorio alluvionato, una decina di comuni da Falconara a Numana passando per il capoluogo, hanno tempo fino a lunedì i primi e fino a venerdì 24 a mezzanotte le seconde per inviare le richieste. Molti dei dubbi sono stati sciolti durante l'assemblea pubblica di ieri. Fino alla serata di giovedì le domande di ristoro caricate sui portali della Regione, divisi tra privati cittadini e aziende, prima delle rispettive scadenza erano state complessivamente circa 200, ma tra oggi e lunedì arriverà il grosso delle adesioni.