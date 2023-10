I dubbi dell’assessore. Nuovo Mercato del Piano, spunta il rebus dei fondi: "Affitti a rischio aumenti"

"Il progetto del Mercato del Piano me lo sono trovato come fatto compiuto. A me non piace, ma non c’è tempo e modo per cambiarlo in corso d’opera. Vedrete che costi di gestione". L’assessore ai Lavori pubblici, Stefano Tombolini, ammette pubblicamente il suo parere negativo, non vincolante ovviamente, su quella che è destinata a diventare la nuova area mercatale più importante della città, e ha fatto presagire un aumento dei costi per l’affitto degli spazi (ad oggi per 38mq la quota mensile si aggira sui 750-800 euro) e lancia un altro monito preoccupante: "Il primo stralcio è ormai in partenza per 8 milioni di euro, ma sul secondo, più o meno per lo stesso importo, al momento non sappiamo con quali fonti di finanziamento lo copriremo. Speriamo non arrivino nuovi vincoli sulle spese e sui bilanci che non ci consentano di accendere mutui altrimenti sarebbe a rischio l’opera".

Queste affermazioni Tombolini le ha fatte davanti alle due Commissioni, la III e la VIII, riunite ieri mattina alla presenza anche di alcuni operatori commerciali che col Comune, vecchia giunta, hanno dialogato per arrivare al progetto definitivo. I lavori sono in procinto di partire, specie dopo il ricorso presentato dalla seconda impresa classificata respinto dal Tar alcune settimane e la firma, il 20 ottobre scorso, del contratto d’appalto. Si parte con il primo stralcio che interessa l’attuale campo sportivo, in totale abbandono, e il grande parcheggio di piazza d’Armi: "La consegna dei lavori avverrà il 4 dicembre prossimo e i tempi di realizzazione del nuovo mercato sono stati ridotti da 540 a 330 giorni – ha detto Tombolini illustrando punti chiave del progetto – Tecnicamente il sito dovrebbe essere pronto entro il 2024. La copertura economica c’è, mentre sul secondo stralcio ancora non abbiamo le idee chiare su come e dove reperiremo quei fondi. Secondo stralcio che comprende il centro commerciale, la realizzazione degli stalli per il trasporto pubblico locale dell’extraurbano in arrivo da sud, la demolizione dell’attuale mercato e la sistemazione di tutta la parte sul fronte di via Colombo".

La parola è passata agli operatori commerciali che hanno posto sia dei quesiti sul futuro mercato, ma anche qualche intervento per limitare il degrado. A partire dalla pavimentazione dell’area interessata dalle demolizioni che sono state effettuate l’anno scorso: "Ci sono costi alti, 140mila euro per quel lavoro, soldi che al momento non abbiamo disponibili e che la giunta non ritiene giusto spostare da altri capitoli di spesa. Di sicuro non possiamo intervenire prima di Natale, poi si vedrà" ha aggiunto Tombolini. In Commissione è intervenuto l’ex assessore Stefano Foresi, che ha difeso l’operato della giunta prevedente: "Quel progetto lo abbiamo scritto, perfezionato e condiviso assieme agli operatori commerciali e i fondi non sono mai stati un problema, anche se in passato anche l’attuale assessore Tombolini, un tempo consigliere, la pensava diversamente".

C’è poi il presente e la situazione di forte degrado: "Il mercato è invaso dai topi che escono fuori anche quando c’è la gente a fare spesa – hanno detto due commercianti, Erica e Daniele – Il bagno per il pubblico non è presentabile e dal pomeriggio alla sera diventa area di spaccio e di consumo di droga. Abbiamo trovato siringhe lì dentro. I canoni degli spazi? La vecchia giunta ci ha garantito che col nuovo mercato non sarebbero aumentati".