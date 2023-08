I Duchi della Rovere alla Rotonda E’ "L’estetica Dell’effimero"

I fratelli Marconi portano i Della Rovere in riva al mare. Da domani a Ferragosto la Rotonda a Mare ospiterà "L’estetica Dell’effimero". L’evento, ideato da Anna e Lorenzo Marconi, nasce 12 anni fa come mostra di costumi artistici, nel corso degli anni diventa un vero e proprio punto di ritrovo per artisti, musicisti, costumisti ed attori.

I protagonisti di quest’anno sono i Della Rovere, ciò testimonia che esiste un filo rosso che collega il "Solenne ingresso di Giovanni Della Rovere", l’apprezzato evento organizzato dall’associazione dei fratelli Marconi andato in scena nel mese di luglio, e "L’ estetica Dell’ effimero - Della Rovere, La Signoria sul Mare".

"Quest’ anno avevamo davvero tanto materiale, quindi abbiamo pensato di dividerlo tra luglio ed agosto in due eventi - afferma Lorenzo Marconi -. Il nostro obiettivo è proporre un progetto culturalmente interessante, ma allo stesso tempo leggero".

I fratelli Marconi trasferiranno il mondo dei Duchi di Senigallia in un contesto inusuale: la Rotonda. Una chiave moderna per ripercorrere la storia della città.

"Porteremo i Della Rovere in riva all’Adriatico, da qui il nome La Signoria sul Mare, in fondo siamo una delle poche realtà che possono vantare una famiglia così potente e attiva lungo la costa - ribadisce Anna Marconi -. Ci concentreremo anche su Giovanna da Montefeltro, la moglie di Giovanni Della Rovere che ha governato la città, nonostante ciò la sua figura è poco celebrata. Per valorizzare questa signoria proveremo ad intraprendere un viaggio artistico e sensoriale: l’aperitivo sulla terrazza della Rotonda ad esempio proporrà sapori antichi e ricercati".

L’aperitivo in terrazza, in programma domenica alle 19, è solo la prima tappa. Seguirà alle 21.30 il recital di Mauro Pierfederici ed Alessio Messersì dal titolo "Storia di giullari, corti e vattelapesca". La figura di Giovanna da Montefeltro sarà approfondita lunedì 14 mentre a Ferragosto spazio per i giochi del Rinascimento. Gli eventi sono gratuiti, è possibile consultare il calendario completo e prenotarsi all’aperitivo consultando il sito dell’estetica Dell’effimero.

