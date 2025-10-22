I falchi anti-piccione si alzano in volo

Nella città che quel rapace ce l’ha impresso, di fatto, nel nome e nel simbolo, Falconara Marittima, i rinforzi arrivano proprio via cielo: dai falchi. Falchi che saranno impiegati per scacciare via i piccioni dai luoghi più esposti.

Lo prevede un’iniziativa (persuasiva) voluta dal Comune, che sarà portata avanti in collaborazione con l’associazione di falconeria ‘Le ali della terra’ di Senigallia. Una realtà, quest’ultima, che opera per gli enti pubblici e per le grandi imprese private dalla Romagna all’Abruzzo. E si partirà fin da subito. Ovvero da novembre. Nella fase iniziale della campagna di dissuasione, che ha come obiettivo l’allontanamento dei volatili, al momento sono previsti interventi in due aree già individuate in seguito ad un recente sopralluogo: il cimitero di Castelferretti e il parco Kennedy.

Da qui partiranno i falchi per spaventare i piccioni, la cui presenza, riferiscono dal Municipio, crea disagi in termine di igiene e decoro. Inoltre, i rapaci potrebbe far capire ai piccioni stessi che quell’area è diventata per loro inospitale. Tanto da doverla abbandonare. Complessivamente sono programmate quindici operazioni nell’arco di tre mesi, più frequenti nel periodo di avvio per instaurare un clima ostile per i piccioni.

I falconieri arriveranno in diverse fasce orarie, specialmente in quelle considerate più idonee come poco prima dell’imbrunire. A entrare in azione saranno dai due ai quattro rapaci, per circa un’ora e mezza ogni volta. A condurre gli interventi i falconieri Alex Barigelli e Alessandro Ceccarelli, che ieri sono arrivati al Castello di Falconara Alta per incontrare l’assessore all’Ambiente Elisa Penna e alcuni tecnici comunali.

"Il metodo si basa sulla naturale dinamica predatore-preda – hanno spiegato Barigelli e Ceccarelli – ed è una soluzione ecologica e non invasiva, oggi tra le più efficaci". L’associazione ‘Le ali della terra’ alleva e addestra falchi, poiane, aquile e rapaci notturni. Saranno i falconieri a selezionare gli esemplari più adatti al contesto urbano falconarese.

Per l’assessore Penna, "la presenza eccessiva di piccioni crea disagi quotidiani, ma è importante intervenire nel pieno rispetto dell’ambiente e degli animali – ha dichiarato a margine del confronto con i due professionisti –. Per questo abbiamo scelto un metodo naturale e non invasivo, che si basa sulla falconeria, un’arte antica che oggi trova nuove applicazioni al servizio delle città. Con l’aiuto dei falconieri potremo restituire decoro e vivibilità ai nostri spazi pubblici, con un intervento che coniuga efficacia e sostenibilità ambientale".

Un’arte millenaria, quella della falconeria, messa al servizio della collettività per un’esigenza moderna. E forse non è un caso, allora, che venga riproposta a Falconara, in cui leggende e miti sono si legano alle ricostruzioni storiche e alle tradizioni cittadine.

Dunque, per l’assessore all’Ambiente Elisa Penna, l’iniziativa dei falchi anti-piccioni, oltre che a "rispondere a un’esigenza concreta, richiama anche la storia e l’identità di Falconara, e il suo legame simbolico con questi meravigliosi rapaci". Pronti a sorvolare e presidiare la città, grazie ad alcuni interventi mirati, nel tentativo di far desistere i piccioni dal frequentare quelle zone che hanno ormai colonizzato.

Giacomo Giampieri