I Falchi della Rovere cercano un magazzino. Sono sempre al nostro fianco, li riconosciamo dai giubbotti gialli e il sorriso che non manca mai, attenti e preparati nelle emergenze e nei numerosi momenti in cui il loro servizio è richiesto e apprezzato da tutti. É l’Associazione Nucleo Volontariato e Protezione Civile Falchi della Rovere, che ha come scopo la formazione e lo sviluppo dei volontari in ambito di previsione, prevenzione, la gestione dell’emergenza e il superamento della stessa.

"La mancanza di un luogo dove sistemare e custodire attrezzature e mezzi, non permette inoltre di acquisire nuove competenze professionali con l’acquisto di strumenti idonei per ogni evenienza, perché impossibilitati ad una loro custodia corretta e adeguata – spiegano -. É importante e urgente trovare una soluzione idonea e si richiedono anche a privati per concedere locali, ad uso gratuito o economicamente sostenibile, che rispettino i requisiti di agibilità/abitabilità e le norme minime di sicurezza, che siano localizzati non troppo lontani da Senigallia e che possano accogliere i mezzi e le attrezzature per rendere agevole il loro uso quando è necessario". L’associazione cerca una soluzione a breve per operare sia nell’ordinario, sia in emergenza per garantire la piena sinergia con tutti gli altri operatori quando l’emergenza si presenta all’improvviso.