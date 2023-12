I Falchi della Rovere tra le case: eccoli vestiti da Babbi Natali

I Falchi della Rovere, da angeli del fango a Babbo Natale. Prosegue il lavoro di volontariato dell’associazione che anche per questo Natale ha messo in moto la sua macchina operativa. Dopo il lavoro durante l’alluvione in Toscana, i Falchi della Rovere sono sempre pronti ad interventi d’urgenza, ma ci sono anche per portare la loro vicinanza e calore ai tanti bambini e anziani residenti nelle varie frazioni della città.

Oggi i Babbi Natali itineranti torneranno nell’hinterland di Senigallia: alle 16 saranno a Roncitelli, presso il circolo Acli e a Sant’Angelo, presso il centro sociale. Alle 16.45 saranno invece al circolo di Borgo Catena e al circolo di Borgo Passera. Alle 17.30 sarà la volta di Borgo Bicchia, nell’area antistante la scuola di San Gaudenzio.

Quella dei Falchi della Rovere per il periodo natalizio è un’iniziativa molto interessante e apprezzata da chiunque possa parteciparvi, ma anche da tutti i cittadini, che allunga la lista del calendario degli eventi comunali in programma in città per le festività natalizie. Un modo per far conoscere l’altra faccia dei volontari da sempre impegnati nelle calamità che colpiscono la nostra città e il suo hinterland ma anche durante gli eventi, con un apporto per far si che questi si possano svolgere in sicurezza.