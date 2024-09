I fasti della Roma antica in un festival

Tornano i fasti della Roma tardo-imperiale nel Parco archeologico di Castelleone di Suasa. Accadrà oggi e domani grazie alla prima edizione di ‘Musaic - Festival dell’arte e dell’archeologia romana’.

Rivive così un luogo simbolo della Storia, con il municipio romano del I sec. a.C. nato a seguito della romanizzazione del territorio iniziata con la battaglia di Sentino del 295 a.C. e quindi con la cacciata dei Galli, e tornato alla luce a seguito delle fortunate campagne di scavo che si sono succedute a partire dal 1987.

Per far conoscere e vivere il parco e parallelamente le consuetudini romane è stato creato un programma ad hoc con visite guidate, laboratori di archeologia sperimentale, musica, gastronomia e lezioni/spettacolo. Si inizia oggi con l’apertura dei cancelli (ore 15.30). Il pomeriggio è dedicato ai laboratori curati dal coordinamento Pars Occidentis e alle visite guidate di 45 minuti (alle ore 16, 17 e alle 18).

Gli ospiti inoltre hanno accesso al campo storico con 7 tende da campo e 6 velari dove assistere a dimostrazioni di manovre militari dallo ‘Strategikon’ e alla mostra di armi, partecipare a stage di tiro e combattimento (anche per bambini), didattiche sulla religione in periodo tardo-romano e workshop di ceramica, liuteria, scrittura, tintura, tessitura, gioielli e lavorazione del ferro. Alle ore 19 tocca poi a Cesare Catà, scrittore e filosofo marchigiano, con una lezione/spettacolo interattiva su "Odisseo e le sue avventure".

A chiudere il concerto degli Haegen, band hard folk dal sound intrigante che, muovendosi tra tradizioni musicali italiane e scena new trad europea, crea un intreccio di melodie complesso e originale.

Domani le attività riprendono la mattina fino al tardo pomeriggio con didattica sperimentale a 360° e sempre con le visite guidate (ore 10.30; 12; 14; 15.30; 17), mentre nella suggestiva cornice dell’anfiteatro romano (ore 19) vanno in scena gli Emian, progetto musicale tra i più innovativi del panorama folk italiano.

I polistrumentisti e compositori Emilio Cozza e Anna Cefalo sono pronti a trasportare il pubblico, alla luce del tramonto, nelle sonorità dei territori nordici e mediterranei, viaggiando in un intreccio di miti e ritmi, voci e racconti dell’animo.

Ingresso 10 euro (7 euro per gli under 16) tutto incluso (accesso al Parco archeologico, workshop, concerti, attività e visite guidate. Abbonamento ai due giorni 15 euro (10 euro per gli under 16). ingresso gratuito per gli under 10.