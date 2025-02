I fedelissimi di Pirani da una parte, le Civiche di Latini dall’altra

OSIMO Se il centrosinistra è unito, di nuovo, per la candidatura a sindaco di Michela Glorio, il centrodestra fatica a trovare la quadra a ormai più di due mesi dalle dimissioni dell’ex sindaco Francesco Pirani. Tra litigi pubblici, riunioni private e interlocuzioni varie, al momento il centrodestra procede disunito. Da una parte i fedelissimi a Pirani (compreso Fdi) e dall’altra le Liste civiche da sempre del leader Dino Latini che, se dovessero presentarsi, accarezzerebbero l’idea di correre insieme ai giovani di Rinasci Osimo e a Forza Italia (non si sa ancora se con o senza simbolo come alle scorse amministrative. Di nomi di papabili candidati se ne parla: è stato fatto quello di Achille Ginnetti, di Damiano Pirani e anche di Federica Fantasia per il primo polo ma nessuno è confermato. Solo una candidatura "forte" potrebbe unire tutti sotto un’unica egida. Sembra poco probabile, come si era paventato settimane fa, quello di Raimondo Orsetti (Base popolare). Intanto dopo il congresso provinciale, svoltosi lo scorso anno, Fratelli d’Italia annuncia l’avvio dei congressi cittadini in tutti i comuni sede di circolo. Per questo i circoli di Loreto, Castelfidardo ed Osimo hanno indetto i propri congressi rispettivamente per domenica 2 marzo alle 16 nella sede di via Fratelli Brancondi, lunedì 17 febbraio alle 21 al polo tecnologico produttivo integrato di via Meucci e lunedì 24 alle 21 nella sede di corso Mazzini. "L’invito è rivolto anche a tutti i simpatizzanti, sarà momento di condivisione anche su temi non solo locali ma di respiro Nazionale ed Europeo – dicono -. FdI ormai anche a livello locale è divenuta voce dalla quale non si può prescindere, soprattutto in vista delle prossime elezioni Regionali e comunali di Osimo e Loreto". Silvia Santini