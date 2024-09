I fenicotteri impreziosiscono la spiaggia di Rocca Mare

I fenicotteri sono approdati anche sulle spiagge falconaresi ed esattamente alla Rocca. Negli ultimi giorni gli scatti dalla Rotonda a Falconara sono diventati virali. "E’ stato un incontro bello ed inaspettato – riferisce un bagnante -.Uno splendido esemplare di fenicottero se ne stava tranquillamente a riva complice la scarsa presenza di bagnanti". Nei giorni precedenti le segnalazioni sono arrivate dalla spiaggia di Velluto, dalla rotonda al Ciarnin anche con gruppi di fenicotteri avvistati tra il mare e la riva. Mercoledì scorso un esemplare, non si esclude lo stesso avvistato poi alla Rocca, è stato fotografato all’altezza dei Bagni 75, su lungomare Alighieri una zona centrale e ancora abbastanza frequentata dai bagnanti. Il fenicottero passava indisturbato poco lontano da chi si stava godendo questi ultimi giorni di fine estate ed è stato trattato con grande rispetto dai bagnanti. "Sarebbe utile – evidenzia un bagnante jesino che ha fatto l’inaspettato incontro nei giorni scorsi - da lanciare un appello, affinché chiunque ne avvisti altri, possa comunicarlo a qualche associazione, tipo Wwf? Potrebbero anche essercene altri in zone palustri vicine. "Chissà che non ci sia un insediamento di una nuova colonia di questa magnifica specie di uccello?".

sa.fe.