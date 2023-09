"I figli dei chiodi", il nuovo romanzo di Alessandro Morbidelli

"I figli dei chiodi", nuovo romanzo dello scrittore monsanvitese Alessandro Morbidelli, è in finale al "premio Rieti" e sarà presentato in Puglia e nel Lazio con una serie di date nel prossimo mese di ottobre. Pagine che si divorano con voracità, di quelle che non riesci a smettere di leggere nonostante sia notte fonda. Il romanzo (Vallecchi editore, in vendita in molte delle librerie d’Italia) racconta la storia di cinque bambini di un mondo che vogliamo pensare non esista, ma che invece, ci accorgiamo, è dietro l’angolo della nostra coscienza. Storie crude, mai banali capaci di suscitare forti emozioni e grande empatia. Dopo "Storia nera di un naso rosso", Alessandro Morbidelli questa estate è tornato in libreria con un romanzo di formazione sulla perdita dell’innocenza, sull’amore come motore principale delle vicende umane, sulla fuga come unica salvezza e sul prezzo da pagare per proteggere chi si ama.

sa. fe.