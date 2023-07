I Figli dei Chiodi", Presentazione del Nuovo Libro di Alessandro Morbidelli"

Si intitola "I figli dei chiodi" è il nuovo libro, edito da Vallecchi, di Alessandro Morbidelli, scrittore di Monte San Vito. Sarà presentato domani alle 19 (ingresso gratuito, prenotazioni: 0731 206215) al giardino dell’Oscar Wilde Irish pub con un reading a cura di Rosita Pirani e Paola Via. Cosimo e Mina, fratello e sorella, sono figli dei capi. Sergio, Carlino e la bellissima Rosa sono figli degli ultimi. Ognuno di loro possiede il chiodo, simbolo di affiliazione al clan e della violenza che vincolò Cristo alla Croce. Nel 1989, all’ombra delle faide mafiose, in una Puglia garganica ruvida e sanguigna, finisce l’estate e la loro infanzia. La brutalità adulta lacera per sempre l’innocenza e Cosimo, destinato a diventare re, sceglie la vendetta contro un nemico osceno e inesorabile, il Drago, il braccio destro di suo padre. Trent’anni dopo, a Milano, è Cosimo a decidere il destino di molti.