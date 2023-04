I figli di Penn e Arquette in sala per il loro film

Il 17 maggio alle 21,15, pochi giorni dopo l’uscita italiana di Signs of Love, al Cinema Gabbiano saranno presenti in sala i due attori protagonisti: Hopper Jack Penn e Zoë Bleu (il primo figlio di Sean Penn e Robin Wright, la seconda unica figlia di Rosanna Arquette) proprio assieme alla stessa Arquette e di Dylan Penn, altra figlia della coppia SeanWright.

È uno dei film più attesi e che ha già ottenuto un prezioso riconoscimento aggiudicandosi la prima edizione del Premio Corbucci, assegnato nell’ambito di Alice nella Città 2022 "per la dolcezza con cui il regista ha saputo guardare al dolore dei suoi protagonisti, che si oppongono al disagio con improvvisi cenni d’amore". Al termine del film i due attori parteciperanno a un dibattito in sala – al quale saranno presenti anche il produttore americano e la produzione italiana, Artex – per rispondere alle domande degli spettatori e raccontare la loro esperienza sul set.