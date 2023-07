I fondi del Pnrr per cambiare il volto della città Foro Boario tirato a lucido e poi anche scuole

Nuovi progetti per la città, si entra nel vivo. Il Pnrr ha regalato un tesoretto per realizzare tre interventi, di cui uno si snoda su quattro cantieri. Dovrebbero partire entro fine anno. Il Piano nazionale della qualità dell’abitare verterà su questi quattro progetti da completare entro il 31 marzo 2026 che hanno come obiettivi un’importante rigenerazione urbana dell’area del San Marco. "Il Documento di indirizzo programmatico è stato appena approvato in giunta e nell’ultimo consiglio comunale con la variazione di bilancio sono stati aggiunti 890mila euro per adeguare il fondo Pinqua al nuovo prezzario regionale" dice il sindaco Simone Pugnaloni. I quattro interventi finanziati per quasi 4 milioni e mezzo di euro dal Pinqua riguardano, in primis, la riqualificazione del Foro Boario (un milione di euro) per il miglioramento di decoro, sicurezza e fruibilità dei locali, con particolare riferimento alle sistemazioni della struttura in muratura e della copertura al fine di ricondurla allo splendore originale, la chiusura degli spazi aperti delle volte con grandi vetrate al fine di ricavarne uno spazio fruibile per le attività ludico-culturali che aiutino a contrastare lo spopolamento.

Poi il restyling degli spazi comuni del complesso "Comparto 28", un intervento totale da 400mila euro su un immobile comunale tra via Strigola e via Adrea da Recanati, nella parte sud est del centro storico, già destinato ad alloggi Erap da decenni ma in stato di degrado. Prevista la ristrutturazione edilizia dell’immobile di via Santa Lucia inutilizzato dalla scuola elementare Bruno da Osimo: l’intervento da due milioni e 550mila euro punta a destinare parte dello stabile a 9 alloggi di edilizia residenziale pubblica e in parte alla realizzazione di una scuola media, dove trasferire la Krueger ora a piazzale Bellini. Poi c’è la sistemazione di Porta Vaccaro, nota come i Tre Archi. Altri due progetti l’ampliamento dell’asilo Colfiorito con 170mila euro dal Pnrr per mensa e nuove aule e la riqualificazione dell’ex chiesa San Filippo, un milione e mezzo di euro per il rinnovamento del tetto, il restyling interno e l’adeguamento sismico. Obiettivo è riaprire l’immobile come sala espositiva. La convenzione a tre (Comune, Ministero e Soprintendenza) ha reso più snella l’operazione, con i fondi che non dovranno transitare per il bilancio comunale.

Silvia Santini