"I fondi per il Profili saranno aumentati"

"Come partito dei territori e promotore di oltre 100 interventi legislativi che hanno portato allo sblocco della ricostruzione sia strutturale che socio-economica, abbiamo chiesto al commissario di velocizzare le procedure di progetto che consentono l’emissione del decreto di erogazione. I fondi per la ricostruzione della palazzina emergenze dell’ospedale Profili di Fabriano saranno aumentati con interventi più performanti in considerazione del ruolo strategico per la sanità dell’entroterra e del cratere appenninico tutto". Così il segretario regionale della Lega Giorgia Latini, il provinciale di Ancona Elena Campagnolo e il commissario di Fabriano Simona Lupini a margine di un confronto con il commissario Castelli dopo l’allarme lanciato dal consigliere regionale Mastrovincenzo sui fondi dirottati verso l’ospedale di Camerino. La nuova palazzina dovrebbe essere destinata ad ospitare 4 sale operatorie all’interno di una struttura antisismica in grado di trasformarsi in ospedale regionale in caso di emergenza terremoto. "Ringraziamo il commissario Castelli per aver confermato la natura strumentale dell’allarme del Pd che sulla palazzina del Profili aveva investito il minimo sindacale e ora spaccia per storno di risorse un atto amministrativo volto all’impiego virtuoso delle risorse", concludono gli esponenti della Lega.