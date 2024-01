I fotografi della Galleria Papini in mostra "Ai confini della realtà": "Gli enigmi della vita quotidiana"

Dopo la mostra dei soci artisti pittori e scultori, la Galleria Papini di Ancona propone la mostra "Ai confini della realtà", dedicata ai soci fotografi. La collettiva sarà presentata dallo storico dell’arte Michele Servadio, curatore del testo critico, venerdì (ore 18) all’inaugurazione. "La nostra associazione dà ampio spazio alla fotografia, che prende sempre più campo nel panorama artistico – sottolinea la presidente Anna Maria Alessandrini – e presenta questa mostra con cinque fotografi tra i più apprezzati: Elisabetta Aquilanti, Silvia Breschi, Rosella Centanni, Tiziana Torcoletti e Francesco Colonnelli. Ognuno presenta un progetto composto da diverse foto e sviluppa il tema proposto in base alla propria sensibilità". Servadio osserva che il titolo evoca la celebre serie fantascientifica, capace di "inserire i protagonisti all’interno di storie apparentemente dense di enigmi e di elementi soprannaturali ma che poi, con il passare del tempo, si rivelavano spesso strettamente legate alla realtà e alla vita quotidiana, in particolare a quell’elemento misterioso e non ancora conosciuto capace di rendere possibile l’impossibile". Per Servadio, "il confine della realtà diveniva pertanto l’ignoto, ciò che lo spettatore non conosceva e che non si aspettava di conoscere; egli si ritrovava così proiettato lungo un percorso di comprensione, che raggiungeva il suo epilogo nei celebri colpi di scena rivelati sul finale, in cui venivano capovolte le convinzioni dello spettatore, lasciato solo e stupito davanti ai risvolti inattesi della trama. Questa mostra non condivide con la serie solo il titolo, ma anche una buona parte della propria struttura espressiva; l’insieme degli artisti e delle fotografie presenti, infatti, testimoniano come la realtà percepita da ciascuno sia vera e concreta, sebbene filtrata dall’interiorità e amalgamata allo spirito di osservazione e, proprio per questo, capace di rendere visibile l’apparentemente invisibile. Alcune foto sono accompagnate da un testo, una didascalia o un pensiero scritto dal fotografo, elementi che ne specificano il significato, amplificandone la portata espressiva, sulle orme dei grandi fotografi contemporanei, come Kenneth Lum".