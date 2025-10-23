I francesi ’Weird Omen’ aprono il festival Spop - Music City Vibes

Tutto pronto a Jesi per il debutto di ‘Spop - Music City Vibes’, festival organizzato da Calandra srl e Collettivo Spop. Da oggi a sabato il centro cittadino si riempirà di musica indipendente dal vivo. Grazie alle esibizioni di artisti di punta della scena indipendente nazionale affiancati da artisti del territorio che il festival intende valorizzare, e altri più ‘underground’.

Stasera (ore 22) al Vox Live Club ci saranno i francesi Weird Omen, che il loro rock’n’roll garage selvaggio. Domani (ore 22, ingresso 5 euro) il Teatro Valeria Moriconi ospiterà l’evento di punta del festival, l’unico a pagamento. E’ il concerto degli Studio Murena, uno dei gruppi più apprezzati del panorama indipendente nazionale, in grado di fondere jazz nella sua accezione più contemporanea e rap nella sua versione più introspettiva e per certi versi cantautorale. Capitanato dal rapper Lorenzo Carminati, in arte Carma, il sestetto milanese proporrà il suo ultimo disco ‘Notturno’, per una data esclusiva, la prima del loro nuovo tour. Ad aprire il live sarà Miele (foto, Matteo Rossini) talento di Cupramontana che mette insieme hip hop, elettronica e in influenze classiche. Domani altri due concerti: al Transylvania Vinyl Bar suoneranno gli anconetani Maya (ore 19.30), che hanno appena pubblicato un disco dal sound sognante; il Man Cave Cafè ospiterà lo show trascinante dei Battimenti (ore 24). Sabato si ricomincia alle 18 con una performance estemporanea del cantautore abruzzese Freddo, che porterà il suo stile ironico e al limite della stand up comedy in una location insolita, il Centro Commerciale La Fornace. Si prosegue poi al Transylvania Vinyl Bar con gli emiliani Menura (ore 19.30), che fondono batteria, tromba ed elettronica in un sound dalle sfumature dub e trip hop, per finire quindi dopo cena (ore 22) di nuovo al Vox Live Club con l’afrobeat di alta scuola dei campani Asakaira. Alle 24 dj-set di Tip Toe.