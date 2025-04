I fratelli Severini, le ‘anime’ dei Gang in un concerto rock tutto acustico

Due sedie e due chitarre questa sera (ore 21) sul palcoscenico del Barigno di Osimo, in via Vescovare 7 B. A trovare posto su quelle sedie saranno due artisti che hanno segnato una pagina storica del rock indipendente italiano: Marino e Sandro Severini, ovvero le ‘anime’ dei Gang, band di culto che continua ad avere tanti estimatori, compresi molti giovani che ne scoprono le canzoni, sempre attuali. I fratelli Severini, originari di Filottrano, si propongono come ‘acoustic duo’. Sarà quindi un concerto rigorosamente unplugged, che cercherà di tornare alle origini dei brani. Una serata da ‘bicchiere di vino rosso’, riscaldandosi al fuoco di musica e parole ‘autentiche’, per ‘trovare riparo dal Grande Freddo e per vederci alla luce che spezza la Paura del Buio. Per tornar a condividere, cantando. Canzone dopo canzone torneremo indietro per andare avanti!’. Così scrivono i Severini nella presentazione dell’evento. E proseguono sottolineando che si tratta di ‘tornare indietro per uscire dalla palude del presente e prendere la rincorsa necessaria al Grande Balzo in avanti: il Futuro, la nuova Umanità, attraversando il nostro Canzoniere, da ‘Le Radici e Le Ali’ fino a ‘Ritorno al Fuoco’. Noi porteremo il pane, perchè non c’è pane senza vino, voi portate le rose!’. A termine del concerto è in programma il dj-set di Jerry Brigante.