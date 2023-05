I fumetti e la cultura pop invadono la città

Falcomics, ci siamo. Da domani a domenica il centro città si colorerà grazie al ritorno dell’atteso festival dedicato al mondo comics, fumetto e cultura pop. Il tema individuato per questa edizione è Gratitude che, nel suo grande significato, porta anche ad "abbracciare" ed includere l’esterno con tutta la ricchezza artistica ed intellettuale che questo gesto può portare. Dalle 16 di domani, con ingresso gratuito, Falcomics regalerà al pubblico di tutte le età tantissime occasioni di svago, arricchimento culturale, spettacoli. Nella stessa giornata, l’area commerciale aprirà invece alle 11.

Nei giorni successivi, sabato e domenica, il festival avrà inizio alle 11. Il cuore pulsante della manifestazione sarà l’area commerciale che tra mostra mercato e aree tematiche si svilupperà su 60mila metri quadri tra parco Kennedy e piazza Mazzini. In quegli spazi saranno presenti operatori commerciali e culturali da cui nascono tutti i settori legati all’intrattenimento di fantasia e colori.

Ad arricchire il grande villaggio di Falcomics ci saranno anche i punti dediacti al food con i sapori che arrivano dai cinque continenti.

Tra gli ospiti già annunciati Massimiliano Frezzato, Cristina D’Avena, Chef Hiro, Paolo Barbieri e Massimo Lopez.

"Si tratta di un evento molto atteso – dice il sindaco Stefania Signorini – specie dopo il successo dell’edizione 2022, che ha visto Falconara al centro di un’iniziativa di interesse nazionale, invasa da persone provenienti da tutta Italia. Ho fortemente voluto rilanciare questo appuntamento con il supporto di professionisti del settore, gli organizzatori di Lucca Comics, una eccellenza a livello mondiale. Per FalComics 2023 l’obiettivo è raddoppiare il numero di visitatori rispetto ai 22mila dell’anno scorso, grazie a un’offerta ampliata a livello culturale e dell’intrattenimento e al coinvolgimento di altre zone del centro città".

Comunicazioni per la viabilità: per fronteggiare la grande ondata di visitatori il Comune ha messo a disposizione parcheggi scambiatori e un servizio navetta, che collegherà il centro città, cuore del festival, con Castelferretti e Case Unrra.

L’area espositiva e le attrazioni, quest’anno, si snoderanno lungo tutto il tratto di via Bixio compreso tra via Trento e via IV Novembre, ma il transito lungo la strada sarà sempre consentito, così come la sosta delle auto a servizio delle persone invalide (lato mare).

Per tutti gli altri veicoli (fatta eccezione di quelli degli espositori) la sosta è vietata nel tratto di via Bixio interessato dall’evento, un divieto scattato il 2 e che andrà avanti fino all’8 maggio.

