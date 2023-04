I fumetti pronti a invadere la Mole

Ferve l’attesa per la terza edizione di ‘Ancona Comics&Games’, che si svolgerà alla Mole Vanvitelliana sabato 22 e domenica 23. La fiera del fumetto è pronta ad animare il weekend con tantissimi ospiti e moltissime attività.

Tra i primi, oltre a Leo Ortolani, Pietro Ubaldi, Stefano Bersola e Elisa Rosselli, c’è una figura d’eccezione come Pino Insegno, voce indimenticabile di Will Ferrell, Viggo Mortensen, Michael Shannon, Jamie Foxx e Sacha Baron Cohen, ma per gli amanti dell’animazione americana soprattutto di Stan Smith, lo sgangherato agente della Cia di ‘American Dad!’.

In Italia oltre che come doppiatore Insegno è conosciuto come comico insieme al gruppo Premiata Ditta e conduttore di programmi televisivi, fra i quali ‘Lo Zecchino d’Oro’, ‘Domenica in’, ‘Mercante in fiera’, ‘Reazione a catena - L’intesa vincente’ e ‘Striscia la notizia’.

Domenica (ore 15) nell’Auditorium della Mole Insegno sarà il protagonista di un’intervista dedicata alla sua carriera, nella quale potrà incontrare tutti i suoi fan. Un’occasione unica per scoprire qualcosa di più sul magnifico mondo del doppiaggio, e non solo. La mostra mercato dedicata ai fumetti presenterà anche un’area giochi (carte, virtuali, roleplay) e la zona dedicata agli incontri con autori e illustratori, influencer e cosplayer.

Importante è l’area dedicata alla saga di Harry Potter dove, guidati dai professori Albus Silente, Sibilla Cooman e Pomona Sprite, piccoli maghi potranno partecipare per tutto il weekend a lezioni di incantesimi, laboratori di pozioni, portando a casa una foto ricordo. Spazio anche per il cinema Squatter-Team: House of HorrorNerds presenterà il mediometraggio indipendente ‘La Tigre Veste di Nero’, ispirato al cinema di Dario Argento e girato interamente ad Ancona e provincia, molto apprezzato dalla critica e dalla stampa locale.

Da citare è la ‘Self Area’, sezione dedicata a disegnatori emergenti o ad autori professionisti che vogliono presentare i propri originali o riproduzioni. Importante evento della domenica sarà la gara di Cosplay che si terrà in tre fasi: dalle 11 alle 13 per le iscrizioni, dalle 16 alle 17 per la gara e dalle 18 in poi per le premiazioni.

L’ospite sarà Edoardo Brugnoli, il pianista da oltre 125 mila follower su Tik Tok. Presente anche Elisa Rosselli (ore 17), autrice e voce delle canzoni del ‘Winx Club’, quello delle fatine create da Iginio Straffi.