I funerali di Papa Francesco sabato in diretta al Gabbiano

"Profondo dolore e cordoglio". Con queste parole la Diocesi di Senigallia commenta la morte di Papa Francesco, avvenuta due giorni fa, e per questo invita i fedeli a unirsi in una veglia di preghiera che si terrà nella giornata di domani.

L’iniziativa sarà poi seguita dalla diretta, che sarà ospitata dal cinema Gabbiano di Senigallia dei funerali del pontefice da San Pietro in programma sabato.

Forte per la Chiesa di Senigallia è "l’esigenza di manifestare al Signore della vita la gratitudine per avere avuto in dono un pastore così coraggioso, umile, vicino ai desideri più profondi e più belli di ogni persona, autorevole e incessante voce di pace, di promozione della dignità umana, testimone instancabile di una Chiesa libera ed evangelica".

In memoria di Papa Francesco, un "padre e pastore che ha amato senza misura", il vescovo di Senigallia Franco Manenti ha promosso una veglia di preghiera che si terrà giovedì 24 aprile, alle ore 21, nella chiesa dei Cancelli di Senigallia.

Nell’anno del giubileo dedicato alla speranza, sarà letto il versetto di San Paolo ai Romani, "La speranza non delude", per accompagnare la preghiera e riflessione. Sabato 26 aprile, alle ore 10, i funerali saranno trasmessi in diretta video anche al cinema ‘Gabbianò di Senigallia.