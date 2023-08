I fuochi al porto antico All’Arco di Traiano uno spettacolo di luci: una prima volta storica

di Pierfrancesco Curzi

I fuochi d’artificio della Festa del Mare – edizione 2023, la numero 39 - restano in porto, ma cambiano collocazione. Sentito il parere della Commissione Territoriale Tecnica sugli esplosivi, in seno alla prefettura di Ancona, l’amministrazione comunale ha ricevuto il via libera per spostare la principale attrazione della festa di fine estate dall’area della Lanterna Rossa e della marina, in fondo allo scalo vecchio, al molo Rizzo.

Uno spostamento che punta a entrare sempre più nel cuore dello scalo e vicino alla città. Su un post pubblicato ieri sulla pagina Facebook del Comune di Ancona si parla di ‘fuochi davanti all’Arco di Traiano’. Per fortuna non sarà così, in linea d’aria il monumento più prezioso della città sarà a debita distanza e dunque non correrà alcun rischio di essere coinvolto nei giochi pirici. Valutati tutti i rischi e ottenuto il ‘nulla osta’ dagli esperti, è già corsa ai preparativi dell’edizione 2023 della Festa del Mare, in programma il 2 e 3 settembre ad Ancona e che si presenterà a cittadini e visitatori con un inedito formato, ricca di eventi e novità, tra le quali anche lo spettacolo pirotecnico per la prima volta al Molo Rizzo.

Ciò consentirà una maggiore spettacolarizzazione dell’evento e una partecipazione migliore per il pubblico che potrà così accorciare le distanze per assistere allo show.

È pur vero che lo stesso molo Rizzo, il grande rettangolo di cemento composto dalle banchine 2, 3 e 4, in passato veniva esso stesso preso d’assalto dagli anconetani e dai visitatori in genere che da quel sito avevano un ottimo punto di osservazione. La nuova Festa del Mare avrà il sostegno delle categorie commerciali ed economiche della città e l’apporto fattivo di aziende locali, grazie alle quali è stato possibile realizzare un calendario di eventi che si svilupperà sul prossimo autunno.

L’evento è, quindi, l’avvio di un nuovo percorso che si consoliderà nel 2024.

Nella due giorni della festa ci sarà spazio per il tema legato alla pesca e ai prodotti ittici, concerti, su tutti i Tiromancino la sera di sabato 2, e le cerimonie religiose. I cittadini lo sanno bene ormai, ma è sempre bene ribadirlo. Lo spettacolo pirotecnico chiuderà, come sempre, la Festa nella serata conclusiva di domenica 3 settembre. I preparativi dalle 21 e poi attorno alle 22 lo show.