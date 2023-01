"I fuochi dal mare su una piattaforma"

Da piazza di riserva a spazio virtuoso e perfetto per la festa di Capodanno. L’amministrazione comunale ha vinto la scommessa organizzando il concerto di san Silvestro in piazza della Repubblica, davanti al Teatro delle Muse, gremita da almeno 2.500 persone, il doppio se si considerano i continui passaggi di pubblico tra l’epicentro dell’evento, i corsi e la vicina piazza del Papa. Sul palco per scandire il conto alla rovescia la sindaca, Valeria Mancinelli, e l’assessore alla cultura Paolo Marasca che hanno augurato agli anconetani un 2023 di speranza e di rilancio. E per il Capodanno 2023 un’anteprima che arriva da Ida Simonella, assessore comunale e candidata del centrosinistra alle comunali della prossima primavera: "L’idea sarebbe quella di organizzare i fuochi d’artificio su una piattaforma o qualcosa de genere nello specchio d’acque del porto proprio davanti al varco Vittorio Emanuele. Il tutto mantenendo il concerto in piazza della Repubblica". Tornando al concerto dell’altra notte, molto apprezzata la performance del gruppo bolognese Rumba de Bodas, capaci di infondere piacere e allegria contribuendo alla serenità della piazza. Presente e in massa l’apparato di sicurezza con il questore, Cesare Capocasa, in prima linea per l’intera durata della festa. In piazza anche carabinieri, guardia di finanza, polizia locale e gli addetti della sicurezza messi dal Comune. In linea di massima è stata una notte tranquilla se si eccettuano alcuni episodi di cronaca. Pochissimi i feriti da petardi. Una falconarese di 26 anni ha riportato ferite non gravissime dopo lo scoppio di un botto in mano ed è stata portata a Torrette. Un 30enne si è ferito con un martello mentre cercava di piantare un paletto per i fuochi. In piazza Cavour un giovane di origini pakistane è stato ferito da alcuni connazionali, per fortuna in modo lieve, da una coltellata a un fianco. Tanti gli abusi etilici. Tra questi il caso più serio ha visto protagonista un 50enne di origini belghe trovato a terra privo di coscienza. Infine il primo fiocco, azzurro in questo caso, all’ospedale materno Salesi. Si tratta di Carlo, 2500 grammi (nella foto) , messo al mondo con parto naturale all’1,30 del 1° gennaio da mamma Chiara, 35 anni di Civitanova.