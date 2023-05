I furbetti del Covid Piovono multe ai no vax e subito scattano i ricorsi

Multati per non aver fatto il vaccino anti Covid-19 ricorrono alle vie legali. Le sanzioni stanno arrivando a fiumi nella provincia dorica. Sono quelle da 100 euro l’una: vengono recapitate a casa dall’Agenzia delle Entrate a tutti gli over 50 che alla data del primo febbraio dello scorso anno non hanno iniziato il ciclo vaccinale o non lo hanno completato delle tre dosi. Ora c’è una pioggia di ricorsi davanti al giudice di Pace. Cinque sono stati presentati ieri, ad Ancona, dall’avvocato Alessandro Angeletti che ne sta seguendo anche due depositati a Fano. I no vax non intendono pagare per una scelta che riguarda la propria salute. Le multe stanno raggiungendo tutti i cittadini che hanno compiuto i 50 anni alla data del 15 giugno del 2022. Per fare ricorso ci sono trenta giorni di tempo. Quelli presentati ad Ancona riguardano un medico ospedaliero, impiegati e casalinghe. "I motivi dei ricorsi sono per tutti uguali – spiega l’avvocato Angeletti – sostanzialmente non ci sono studi scientifici sufficienti per provare che la fragilità era da individuare da quell’età in su. Il tetto indicato è stato fatto senza una evidenza scientifica. A Velletri c’è stata già una sentenza vinta e la motivazione è stata che l’Agenzia delle Entrate non era legittimata a stare in giudizio. Competeva al ministero della Salute inviare le multe". Si sta aspettando la data del 30 giugno prossimo, il termine dato per la sospensione del pagamento in attesa che si faccia chiarezza sarà più o meno ritenuta valida. Nei ricorsi l’avvocato Angeletti ha indicato più punti di appiglio. "La multa è in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione e viola il principio di uguaglianza – ha scritto il legale -. La normativa mira a reprimere e sanzionare coloro che avendo compiuto i 50 anni di età al 15 giugno 2022 non hanno iniziato o concluso il ciclo vaccinale primario, di tre dosi, anti Covid ma la vaccinazione viene praticata con farmaci ancora sottoposti a sperimentazione". Si fa riferimento anche alle "pochissime autopsie autorizzate da inizio pandemia che non hanno consentito di raccogliere sufficienti informazioni cliniche sulle lesioni di organi provocate da una eccessiva distribuzione e sopravvivenza della proteina contenuta in questo vaccino che potrebbe aver provocato decessi correlati con la vaccinazione". E ancora "il ricorrente, sulla base di dati di dominio pubblico, consapevole delle proprie scelte e dei danni che avrebbe potuto arrecare al proprio corpo con la vaccinazione, ha deciso di non sottoporsi alla stessa. Una scelta dettata dal fatto che sugli effetti a medio e lungo termine non si conosce nulla, terminando la sperimentazione nel 2024".

Marina Verdenelli