I furbetti del lavoro. Smascherata falsa ispettrice

Falsa ispettrice del lavoro fa licenziare l’amica complice. Il motivo? Percepire la Naspi. Smascherate due romene dal Nil, il nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri di Ancona. I fatti, secondo indiscrezioni, risalirebbero a un paio di mesi fa, quando una donna avrebbe iniziato a chiamare con insistenza a casa della datrice di lavoro dell’amica. Alle telefonate, pare rispondesse sempre la figlia dell’anziana anconetana che una delle due aveva il compito di seguire giorno per giorno. Il rapporto di lavoro (perfettamente in regola) prevedeva infatti che una delle due romene prestasse assistenza come badante alla nonnina, che risiederebbe nel capoluogo marchigiano. Com’è comprensibile, sembra che fosse la figlia a tenere i rapporti con la badante, originaria dell’Est. Ed è alla figlia dell’anziana che sarebbero state fatte pressioni per licenziare la colf: "Signora, sono un’ispettrice del lavoro. Se non licenzia la badante, faremo una serie di verifiche e potremmo trovare diverse irregolarità. Io le consiglio di mandare via la colf che avete in casa e lei non avrà ripercussioni". Questo il tenore delle telefonate che arrivavano continuamente all’anconetana. Che, impaurita, ha deciso di cedere alle pressioni della finta ispettrice. La colf è stata licenziata grazie all’amica (complice) per percepire la Naspi, l’indennità di disoccupazione. Quando la datrice di lavoro si è accorta che qualcosa, nella vicenda, non tornava, si è rivolta ai carabinieri. Le indagini sono partite all’istante e hanno permesso di smascherare sia la colf pretenziosa sia la sua complice, che si spacciava per ispettrice. Insomma, un licenziamento indotto, tutt’altro che genuino. Adesso, le due romene dovranno fare i conti con la giustizia per sostituzione di persona e truffa allo Stato.

n.m.